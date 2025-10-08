8 октября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Нигер и Конго. Начало игры — в 22:00 мск.
Нигер
Турнирное положение: Нигерцы еще имеют шансы на попадание на Мундиаль. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом Нигер на один пункт отстает от искомой второй позиции. А вот отличилась команда 7 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нигерцы одолели Танзанию (1:0).
До того команда была разбита марокканцами (0:5). А вот поединок с Алжиром завершился подписанием мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках Нигер забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нигерцы нынче выглядят не столь уверенно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем Нигер традиционно сложно противостоит сборной Конго. В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена воспользоваться проблемами в обороне соперника.
Конго
Турнирное положение: Конголезцы давно растеряли шансы на второе место. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем Конго набрал всего один турнирный балл в 6 матчах. Команда в шести поединках отбора отличилась лишь 3 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Конголезцы не уступили Танзании (1:1).
До того команда потерпела поражение от Нигерии (0:2). А вот чуть ранее она не дала себя обыграть Сенегалу (1:1).
При этом Конго в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Конголезцы уже могут спокойно доигрывать отборочный турнир. Да и пропускает команда в среднем 3 гола за матч.
При этом Конго не блещет стабильностью результатов. А вот в среднем команда забивает реже одного мяча за матч.
Команда не может победить еще с декабря минувшего года. Да и в кадровом плане у нее довольно скромная ситуация.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда не собирается сдаваться на милость нигерцев.
Статистика для ставок
- Конго в среднем пропускает 3 гола за матч
- Нигер в среднем забивает примерно гол за матч
- Конголезцы не побеждают с декабря минувшего года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нигер — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.29 и 1.56.
Прогноз: Нигерцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева сражаются за вторую позицию, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные сбои.
Ставка: Победа Нигера за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00