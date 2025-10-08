8 октября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Нигер и Конго. Начало игры — в 22:00 мск.

Нигер

Турнирное положение: Нигерцы еще имеют шансы на попадание на Мундиаль.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Нигер на один пункт отстает от искомой второй позиции.  А вот отличилась команда 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Нигерцы одолели Танзанию (1:0).

До того команда была разбита марокканцами (0:5).  А вот поединок с Алжиром завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках Нигер забил всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нигерцы нынче выглядят не столь уверенно.  Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем Нигер традиционно сложно противостоит сборной Конго.  В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда намерена воспользоваться проблемами в обороне соперника.

Конго

Турнирное положение: Конголезцы давно растеряли шансы на второе место.  Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Конго набрал всего один турнирный балл в 6 матчах.  Команда в шести поединках отбора отличилась лишь 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Конголезцы не уступили Танзании (1:1).

До того команда потерпела поражение от Нигерии (0:2).  А вот чуть ранее она не дала себя обыграть Сенегалу (1:1).

При этом Конго в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Конголезцы уже могут спокойно доигрывать отборочный турнир.  Да и пропускает команда в среднем 3 гола за матч.

При этом Конго не блещет стабильностью результатов.  А вот в среднем команда забивает реже одного мяча за матч.

Команда не может победить еще с декабря минувшего года.  Да и в кадровом плане у нее довольно скромная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Команда не собирается сдаваться на милость нигерцев.

Статистика для ставок

  • Конго в среднем пропускает 3 гола за матч
  • Нигер в среднем забивает примерно гол за матч
  • Конголезцы не побеждают с декабря минувшего года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигер — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39.  Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.29 и 1.56.

Прогноз: Нигерцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева сражаются за вторую позицию, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные сбои.

Ставка: Победа Нигера за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00