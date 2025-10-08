прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 3.40

8 октября в 9-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Джибути и Египет. Начало игры — в 19:00 мск.

Джибути

Турнирное положение: Джибутийцы давно потеряли шансы на попадание на Мундиаль. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом Джибути в 8 матчах набрал всего 1 зачетный балл. В них команда отличилась лишь 4 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Джибутийцы уступили Гвинее-Бисау (0:2).

До того команда была разгромлена Буркина-Фасо (0:6). Да и поединок с Эфиопией завершился зычной коллизией (1:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках Джибути забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 21.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Джибутийцы нынче выглядят крайне убого. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

Причем Джибути традиционно неудачно противостоит «фараонам». В трех очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой лидеру секстета.

Египет

Турнирное положение: «Фараоны» близки к выходу на чемпионат мира. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Египет на 5 очков опережает ближайшего преследователя. Команда в восьми поединках отбора отличилась 16 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фараоны» сумели одолеть Тунис (3:0).

До того команда подписала мировую с Буркина-Фасо (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение Тунису (1:0).

При этом Египет в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фараонам» осталось сделать последний шаг. Да и не пропускает команда уже 6 матчей кряду.

При этом Египет не проигрывал в 6 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда довольно выгодно выглядит в плане реализации. Да и в кадровом плане у египтян полный набор качественных исполнителей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается максимально быстро обеспечить себе путевку на Мундиаль.

Статистика для ставок

Египет не пропускал в 6 своих последних матчах

Джибути в среднем забивает реже гола за матч

Джибутийцы проиграли в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.06 и 1.73.

Прогноз: Египтяне довольно сильны в плане реализации, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

3.40 Фора Египта -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Джибути — Египет принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Фора Египта -2.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.77 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч Джибути — Египет позволит вывести на карту выигрыш 1770₽, общая выплата — 2770₽

Ставка: Обе забьют за 2.77