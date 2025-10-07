прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.36

7 октября в 1-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» (жен) и «Лион» (жен). Начало игры — в 22:00 мск.

«Арсенал» (жен)

Турнирное положение: «Канонирки» в своем чемпионате стартовали скромно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» (жен) набрал 8 зачетных баллов в 5 турах. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канонирки» уступили «Манчестер Сити» (2:3).

До того команда не сумела переиграть «Астон Виллу» (1:1). Да и поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Арсенал» (жен) забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канонирки» нынче несколько забуксовали в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Арсенал» (жен) исторически неудачно противостоит «ткачихам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канонирки» имеют в своем составе качественных атакующих исполнительниц.

«Лион» (жен)

Турнирное положение: Лионки в своем чемпионате преуспевают. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» (жен) в 4 стартовых матчах набрал 12 очков. Команда отличилась 19 мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Лионки разгромили «Ланс» (8:1).

До того команда сумела одолеть ПСЖ (6:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Сент-Этьену» (2:0).

При этом «Лион» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лионки весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем 4 гола за матч.

При этом «Лион» (жен) победил в 11 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде непросто.

Лионки в среднем пропускают реже одного мяча за матч. Да и вообще, команда в кадровом плане выглядит вполне симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Лионки уж точно не боятся соперниц, нынче угодивших в кризис.

Статистика для ставок

«Лион» (жен) победил в 11 своих последних матчах

«Канонирки» не побеждают 3 матча кряду

«Лион» (жен) пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.42 и 2.70.

Прогноз: «Лион» (жен) имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости шикарно выглядят в плане реализации, да и англичанки нынче не преуспевают в плане результатов.

Ставка: Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.71