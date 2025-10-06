Екатеринбуржцы окажутся сильнее КАМАЗа даже в гостях

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.25

КАМАЗ встретится с «Уралом» в рамках 13-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 6 октября и начнется в 19:30 по мск.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челининская команда располагается на 7-й позиции в таблице Первой лиги с 19-ю очками в активе после 12-и туров. КАМАЗ отстает от топ-4 в лиге на 3 балла.

Стоит отметить, что на своем поле команда действует довольно средне, набрав 8 очков из 15-и возможных и занимая по этому показателю 12-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке Первой лиги КАМАЗ уступил «Черноморцу» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 43-й минуте. Матчем ранее челнинцы обыграли «Спартак» из Костромы в Кубке России.

КАМАЗ не может победить на протяжении 4-х последних матчей в Первой лиге. За этот отрезок команда по 2 раза сыграла вничью и уступила, забив 1 гол при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: КАМАЗ отлично стартовал, но затем чуть забуксовал. Челнинцам нужно вновь найти свою игру, чтобы подняться в турнирной таблице.

У КАМАЗа есть связка нападающих Руслан Апеков и Давид Караев, которые забили 11 голов на двоих. Оба форварда входят в топ-5 лучших бомбардиров лиги.

«Урал»

Турнирное положение: Екатеринбуржцы располагаются на 3-й позиции в таблице Первой лиги. «Урал» набрал за 12 туров 24 очка, отставая от лидерства в чемпионате на 4 пункта.

В гостях команда играет также довольно неплохо, набрав 10 очков из 15-и возможных дома. «Урал» по этому показателю занимает 4-е место в Первой лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече екатеринбуржцы уступили «СКА-Хабаровску» со счетом 1:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Урал» одолел «ПСК Динскую» (2:1) в Кубке России.

В последних 7-и встречах в рамках Первой лиги «Урал» проиграл только 1 раз, а также трижды победили и сыграли вничью. За этот период команда обыгрывала «Волгу» (4:0), «Факел» (2:0) и «Уфу» (3:2).

Состояние команды: «Урал» стремится к вершине турнирной таблицы, но команда довольно часто теряет драгоценные очки, заканчивая встречи вничью. Уральцам необходимо выдать победную серию.

«Урал» в последнее время частенько обыгрывал КАМАЗ в очных противостояниях. За прошедшие 3 встречи екатеринбуржцы дважды обыгрывали челининцев.

Статистика для ставок

КАМАЗ не может победить в Первой лиге на протяжении 4-х последних матчей

В последних 7-и встречах Первой лиги «Урал» проиграл только 1 раз

«Урал» дважды обыгрывал КАМАЗ в последних 3-х очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 1.90, победа КАМАЗа — 3.95, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.62 соотвественно.

Прогноз: «Урал» отлично действует в гостях. Можно предположить, что КАМАЗ не сможет взломать оборону соперника.

2.25 Индивидуальный тотал КАМАЗа 0.5 меньше. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч КАМАЗ — «Урал» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Индивидуальный тотал КАМАЗа 0.5 меньше за 2.25.

Прогноз: «Урал» одержит победу. КАМАЗ все никак не может вернуть свою игровую форму, продолжая терять очки.

1.90 Победа «Урала». Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч КАМАЗ — «Урал» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа «Урала» за 1.90.