5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 16:00 мск.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» стартовали бледновато. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Ньюкасл» в 6 матчах набрал всего 6 зачетных баллов. В них команда отличилась лишь 4 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» разгромили «Юнион» (0:4).
До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (1:2). А вот поединок с «Брентфордом» принес уверенную викторию (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» постепенно набирают обороты. Команда в трех своих последних матчах настреляла 9 мячей.
Причем «Ньюкасл» традиционно успешно противостоит «Ноттингем Форесту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» одолели «лесников» в 2 последних очных поединках.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» нынешний чемпионат начали крайне неудачно. Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ноттингем Форест» в 6 матчах набрал 5 зачетных баллов. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» были биты «Мидтьюлланном» (2:3).
До того команда потерпела поражение от «Сандерленда» (0:1). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Бетисом» (2:2).
При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» явно не будут бороться за выживание. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
При этом «Ноттингем Форест» потенциально способен прибавить в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.
Команда уже почти 2 года не может одолеть «сорок». Да и не побеждает команда уже на протяжении полутора месяцев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Сороки» уже почти 2 года не проигрывают «Ноттингем Форесту»
- «Ньюкасл» в среднем пропускает реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.17.
Прогноз: «Ньюкасл» постепенно прибавляет, и наверняка сразу активно понесется к воротам «лесников».
Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же традиционно успешно противостоят «Ноттингем Форесту».
Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.74