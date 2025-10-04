Три очка для костромичей?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.35

4 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 14:00 мск.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы бьются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Уфа» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот отличилась команда 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Уфимцы дали бой «Челябинску» (0:0).

До того команда в серии пенальти уступила «Фанкому». А вот поединок с тульским «Арсеналом» принес один зачетный балл (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Уфа» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уфимцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

Причем «Уфа» традиционно успешно противостоит костромичам. Обе очных встречи завершились викториями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Уфимцы постараются отдалиться от группы аутсайдеров.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи сражаются за повышение в классе. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Спартак» Кострома на 3 пункта опережает ближайшего преследователя. Вот только отличилась команда 21 забитым мячом в 12 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Костромичи не сумели одолеть «Волгу» (1:1).

До того команда в серии пенальти уступила КАМАЗу. А вот чуть ранее она нанесла поражение «Чайке» (4:2).

При этом «Спартак» Кострома в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Костромичи нынче не блещут результатами. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

При этом «Спартак» Кострома имеет не столь ненадежные тылы. Костромичи в среднем пропускают аккурат гол за матч.

Вот только команда еще ни разу не забивала в ворота уфимцев. Да и бремя лидера несколько давит на новичка первой лиги.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

«Спартак» Кострома не побеждал в 2 своих последних матчах

Уфимцы не побеждали в 6 своих последних поединках

«Уфа» одолела костромичей в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.55.

Прогноз: Костромичи намерены закрепиться на вершине, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости прекрасно выглядят на стандартах, да и оппонент в плане надежности тылов не преуспевает.

2.35 П2

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Уфа» — «Спартак» Кострома принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Спартака» Кострома за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

2.30 ТБ 2.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Уфа» — «Спартак» Кострома принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30