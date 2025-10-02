прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.83

Польский «Ракув» сыграет против румынского клуба «Университатя Крайова» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.

«Ракув»

Турнирная таблица: В чемпионате Польши «Ракув» занимает 11 место, набрав 11 очков. В 9 матчах польский клуб одержал 3 победы, 2 встречи сыграл вничью и 4 поединка проиграл.

Последние матчи: В Премьер-лиге Польши «Ракув» нанес минимальное поражение клубу «Видзев» (1:0).

Не сыграют: В лазарете команды Владислав Кочергин, Зоран Арсенич и Эрик Отиено. Игроки не сыграют в первом туре Лиги конференций из-за травм.

Состояние команды: «Ракув» не проигрывает на протяжении трех матчей подряд, польский клуб выиграл 1 встречу и 2 поединка свел к ничейному результату.

«Университатя Крайова»

Турнирная таблица: «Университатя Крайова» — лидер чемпионата Румынии, в 11 матчах участник Лиги конференций набрал 24 очка: 7 побед, 3 ничь и 1 поражение.

Последние матчи: В рамках 11 тура румынского первенства «Университатя Крайова» сыграла вничью с бухарестским «Динамо» (2:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах румынский коллектив одержал две победы, две встречи завершил вничью и в одном поединке потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Ракув» не проигрывает три матча подряд

«Университатя Крайова» — лидер чемпионата Румынии

«Ракув» и «Университатя Крайова» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.65, а победа «Университати Крайовы» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Ракув» конечно подходит в качестве фаворита пары, польские футболисты играют дома, да и выдают неплохую серию без поражений. Мы рискнем и поставим на победу команды «Ракув».

Ставка: Победа «Ракув» с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

