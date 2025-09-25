прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.63

25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют КАМАЗ и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 19:30 мск.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы ходит в середняках первой лиги. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы своей зоны.

При этом КАМАЗ на 2 очков отстает от зоны стыков. А вот пропустила команда 12 мячей в 11 поединках текущего первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. КАМАЗ не сумел одолеть «Шинник» (0:0).

До того команда была бита крепким «Ротором» (0:3). А вот поединок с кризисным «Торпедо» принес боевой паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победы. В этих поединках КАМАЗ забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: КАМАЗ относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Причем КАМАЗ не может победить уже три матча кряду. Более того, в двух своих последних поединках команда оставила свои владения сухими.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда не боится никого, и даже в условиях усеченного кадрового ресурса способна преуспеть.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи проводят шикарный сезон. Команда на данный момент находится на 1 месте в первой лиге.

Причем «Спартак» Кострома на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Костромичи переиграли «Чайку» (4:2).

До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Сокол» (2:1).

При этом «Спартак» Кострома в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Костромичи имеют относительно надежные тылы. Команда пропустила 11 мячей в 11 поединках первенства.

При этом «Спартак» Кострома победил в 3 своих последних матчах. Да и вообще, потенциал у команды весьма высокий.

Команда уже полтора месяца не знает горечи поражений. Да и серия последних ярких побед в первой лиги явно окрылила!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда заметно прибавила в последних поединках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Спартак» Кострома победил в 3 своих последних матчах

КАМАЗ не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.

Прогноз: «Спартак» Кострома выглядит предпочтительнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и челнинцам банально не хватит кадрового ресурса.

Ставка: Победа «Спартака» Кострома за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00