ставка за 2.34 и прогноз на матч Лиги Европы

24 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Мальме» и «Лудогорец». Начало игры — в 22:00 мск.

«Мальме»

Турнирное положение: «Голубые» в своем чемпионате выступают бледновато. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальме» на 4 очка отстает от первой тройки. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Голубые» уступили «Юргордену» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Олимпику» (1:0). А вот поединок с «Эльфсборгом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мальме» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Голубые» нынче выглядят не столь выгодно. Да и результаты хромают на обе ноги.

Причем «Мальме» традиционно сложно противостоит «Лудогорцу». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Голубые» постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Орлы» в своем чемпионате привычно бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Лудогорец» в 8 матчах набрал 18 очков. Команда отличилась 14 мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Левски» (0:0).

До того команда подписала мировую с пловдивским «Локомотивом» (1:1). А вот чуть ранее она переиграла «Ботев» (2:1).

При этом «Лудогорец» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» не проигрывают 4 матча кряду. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

При этом «Лудогорец» потенциально способен еще прибавить в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

«Орлы» не побеждают 2 матча кряду. Да и вообще, болгары не лыком шиты, и за здорово живешь не сдаются никому.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда будет стараться отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Лудогорец» не проигрывает 4 матча кряду

Шведы в среднем забивают больше одного мяча за матч

«Орлы» не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.99.

Прогноз: «Мальме» является домашней командой, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, тогда как оппонент в последних матчах не преуспевал.

2.34 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Мальме» в 1 тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.85 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Ничья за 3.85