22 сентября в 6-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Миллуолл» и «Уотфорд». Начало встречи — 22:00 мск.

«Миллуолл»

Турнирное положение: после 5 туров «Миллуолл» идет на 13-м месте в таблице Чемпионшипа с 7 очками.

Последние матчи: в пятом туре «Миллуолл» сыграл в гостях вничью с «Чарльтоном» (1:1). На протяжении большей части матча команда проигрывала, но нашла в себе силы отыграться на 88-й минуте, когда соперник остался в меньшинстве. Автором гола стал Бангура-Уильямс.

В Кубке АПЛ «Миллуолл» уступил «Кристал Пэлас» в серии пенальти (1:1, 2:4), а до этого проиграл в чемпионате «Рекхэму» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Йенсен (в), Макманамара (з), Бейкер-Боати (н).

Состояние команды: «Миллуолл» — типичный середняк Чемпионшипа с довольно средним составом и без особых претензий на повышение в классе. С декабря прошлого сезона команду возглавляет шотландец Алекс Нил. У команды есть проблемы в нападении, все-таки сказывается летний уход главного бомбардира Флемминга.

«Уотфорд»

Турнирное положение: сейчас «Уотфорд» занимает 17-е место в таблице Чемпионшипа с 5 очками.

Последние матчи: в прошлом туре «Уотфорд» уступил на своем поле «Блэкберну» со счетом 0:1. Игра проходила с преимуществом соперника, но и «Уотфорд» мог несколько раз забить, но не смог реализовать свои моменты.

До этого были ничьи с «Саутгемптоном» (2:2) и «Суонси» (1:1) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы — Двомо (п), Чакветадзе (п).

Состояние команды: в конце прошлого сезона «Уотфорд» назначил на пост главного тренера Паоло Пеццолано, неплохо проявившего себя в бразильской Серии А в «Крузейро», а затем в испанском «Вальядолиде». Пока команда под его руководством играет неровно в Чемпионшипе, чередуя яркие и неудачные игры. Тем не менее, состав у «Уотфорда» неплохой и есть потенциал для роста.

В прошлом сезоне «Уотфорд» уступил дома (1:2) и выиграл в гостях (3:2)

В позапрошлом сезоне «Миллуолл» выиграл на своем поле (1:0), а на выезде была ничья (2:2)

Годом ранее обе встречи остались за «Миллуоллом» (2:0, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миллуола» дают 2,10, а на «Уотфорд» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,36.

Прогноз: сейчас «Уотфорд» точно не слабее «Миллуолла» и не должен проиграть. По составу и качеству игры команда даже превосходит хозяев, у нее более качественные футболисты (Уайли, Луза, Кьеррумгар).

1.75 Гости не проиграют Ставка на матч #1

Основная ставка: «Уотфорд» не проиграет за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть вариант, что гости забьют минимум один мяч.

2.30 «Уотфорд» забьет один или более голов Ставка на матч #2

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Уотфорд» больше 1 за 2,30.