Боруссия М — Вердер: ставка и прогноз на матч Бундеслиги за 2.40

14 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Вердер». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: Гладбахцы новый сезон начали неудачно. Команда на текущий момент пребывает на 14 позиции.

При этом «Боруссия» М до последней виктории не забивала дважды кряду. Причем в двух стартовых турах чемпионата команда набрала один балл.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гладбахцы переиграли «Шальке» (2:0).

До того команда была бита «Штутгартом» (0:1). А вот поединок с «Гамбургом» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Боруссия» М забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Гладбахцы явно намерены побороться за выход в еврокубки. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Боруссия» М традиционно успешно противостоит «Вердеру». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Гладбахцы переиграли «музыкантов» в 2 последних очных поединках.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» новый сезон начали крайне слабо. Команда на данный момент занимает 16 место.

Причем «Вердер» пока набрал всего один зачетный балл. Причем в свои ворота команда пропустила уже 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Музыканты» не смогли одолеть «Байер» (3:3).

До того команда была бита «Айнтрахтом» Фр (1:4). А вот чуть ранее она минимально уступила «Арминии» (0:1).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Музыканты» нынче выглядят убогенько. Подбор игроков у команды вполне качественный, однако проблемы в обороне огромные.

При этом «Вердер» явно не собирается бороться лишь за выживание. Да и в плане реализации бременцы прибавляют.

Команда уже 2 года не может одолеть «жеребят». Да и в нынешней диспозиции «музыкантам» вряд ли по силам добыть очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Вердер» не забивает уже 8 матчей кряду

«Боруссия» М еще не забивала в нынешнем чемпионате

«Музыканты» в 2 последних очных поединках уступили «жеребятам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Боруссия» М намерена поднатореть в плане реализации, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят выгоднее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63