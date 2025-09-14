ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года Игроки Марселя празднуют гол«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов Алехандро Гримальдо празднует голЮльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 00:50
    • Нападающий «Коринтианса» Негао может продолжить карьеру в «Зените»
  • 00:06
    • Турция уверенно обыграла Грецию и пробилась в финал Евробаскета
    Все новости спорта

    «Музыкантам» сразу несдобровать

    Боруссия М — Вердер: ставка и прогноз на матч Бундеслиги за 2.40

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Вердер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Вердер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Романо Шмид
    14 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Вердер». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Сентября 2025 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 18:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
    •

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: Гладбахцы новый сезон начали неудачно. Команда на текущий момент пребывает на 14 позиции.

    При этом «Боруссия» М до последней виктории не забивала дважды кряду. Причем в двух стартовых турах чемпионата команда набрала один балл.

    Боруссия М — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гладбахцы переиграли «Шальке» (2:0).

    До того команда была бита «Штутгартом» (0:1). А вот поединок с «Гамбургом» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Боруссия» М забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Гладбахцы явно намерены побороться за выход в еврокубки. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Причем «Боруссия» М традиционно успешно противостоит «Вердеру». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Гладбахцы переиграли «музыкантов» в 2 последних очных поединках.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Музыканты» новый сезон начали крайне слабо. Команда на данный момент занимает 16 место.

    Причем «Вердер» пока набрал всего один зачетный балл. Причем в свои ворота команда пропустила уже 7 мячей.

  • Погба, Давид Луис и еще семь забытых звезд, которые снова сыграют в ЛЧ
  • Они возвращаются на главную европейскую арену
  • 09/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Музыканты» не смогли одолеть «Байер» (3:3).

    До того команда была бита «Айнтрахтом» Фр (1:4). А вот чуть ранее она минимально уступила «Арминии» (0:1).

    При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Музыканты» нынче выглядят убогенько. Подбор игроков у команды вполне качественный, однако проблемы в обороне огромные.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Вердер» явно не собирается бороться лишь за выживание. Да и в плане реализации бременцы прибавляют.

    Команда уже 2 года не может одолеть «жеребят». Да и в нынешней диспозиции «музыкантам» вряд ли по силам добыть очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Вердер» не забивает уже 8 матчей кряду

    • «Боруссия» М еще не забивала в нынешнем чемпионате

    • «Музыканты» в 2 последних очных поединках уступили «жеребятам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Боруссия» М намерена поднатореть в плане реализации, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят выгоднее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Боруссия М — Вердер: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 14.09.202518:30. «Музыкантам» сразу несдобровать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры