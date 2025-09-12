ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»? Микель АртетаНавязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
  • 08:11
    • ФИФА опубликовала расписание Межконтинентального кубка-2025
  • 07:14
    • Криштиану Роналду признан «Лучшим футболистом всех времен»
  • 07:51
    • Финал Лиги чемпионов-2027 примет Мадрид
  • 23:25
    • Германия одолела Словению и пробилась в полуфинал Евробаскета
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 22:22
    • «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
    Все новости спорта

    «Регар-ТадАЗ» начнёт без раскачки

    Регар-ТадАЗ — Истаравшан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    12 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Истаравшан». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Регар-ТадАЗ» на 8 очков опережает опасную зону. Да и пропустила команда 13 мячей в 14 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Регар-ТадАЗ» не уступил «Равшану» (0:0).

    До того команда была бита «Ахалом» (1:2). Да и поединок с «Истиклолом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» постарается оторваться от группы аутсайдеров. Вот только пресловутой стабильности команде явно недостает.

    Причем «Регар-ТадАЗ» традиционно удачно противостоит «Истаравшану». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда одолела «Истаравшан» в 4 последних очных поединках.

    «Истаравшан»

    Турнирное положение: «Истаравшан» нынешний чемпионат проводит слабовато. Команда на данный момент находится на 10 месте.

    Причем «Истаравшан» на 3 пункта опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем немногим чаще гола за матч.

  • Бросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • Коллекция центрдефов «красно-белых» пополнилась игроком сборной Ганы
  • 09/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Истаравшан» не смог обыграть «Худжанд» (1:1).

    До того команда была разбита «Истиклолом» (0:6). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Эсхатой» (0:0).

    При этом «Истаравшан» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Истаравшан» нынче не блещет в плане игры и результатов. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Истаравшан» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и мотивация оторваться от опасной зоны у команды огромная.

    Команда до последнего поединка не забивала дважды кряду. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Истаравшан» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Регар-ТадАЗ» не выигрывает 4 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.06 и 1.69.

    Прогноз: «Регар-ТадАЗ» намерен подтянуться к группе лидеров, к тому же оппонент имеет ненадежные тылы.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Машъал — Шуртан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Салют
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хаддад — Пигосси
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ченгиз — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леон Сатурн — Broke Boys
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адде — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хантер — Аранго
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Регар-ТадАЗ — Истаравшан: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 12.09.202513:00. «Регар-ТадАЗ» начнёт без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры