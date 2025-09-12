Регар-ТадАЗ — Истаравшан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 12 сентября 2025 года

12 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Истаравшан». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Регар-ТадАЗ» на 8 очков опережает опасную зону. Да и пропустила команда 13 мячей в 14 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Регар-ТадАЗ» не уступил «Равшану» (0:0).

До того команда была бита «Ахалом» (1:2). Да и поединок с «Истиклолом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» постарается оторваться от группы аутсайдеров. Вот только пресловутой стабильности команде явно недостает.

Причем «Регар-ТадАЗ» традиционно удачно противостоит «Истаравшану». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда одолела «Истаравшан» в 4 последних очных поединках.

«Истаравшан»

Турнирное положение: «Истаравшан» нынешний чемпионат проводит слабовато. Команда на данный момент находится на 10 месте.

Причем «Истаравшан» на 3 пункта опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем немногим чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Истаравшан» не смог обыграть «Худжанд» (1:1).

До того команда была разбита «Истиклолом» (0:6). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Эсхатой» (0:0).

При этом «Истаравшан» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истаравшан» нынче не блещет в плане игры и результатов. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Истаравшан» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и мотивация оторваться от опасной зоны у команды огромная.

Команда до последнего поединка не забивала дважды кряду. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Истаравшан» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Регар-ТадАЗ» не выигрывает 4 матча кряду

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.06 и 1.69.

Прогноз: «Регар-ТадАЗ» намерен подтянуться к группе лидеров, к тому же оппонент имеет ненадежные тылы.

Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06