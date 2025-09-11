ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Сумеет ли «Салют» переиграть «Амкал»?

    Амкал — Салют. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок России, 11 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Салют Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Амкал» — «Салют»
    Николай Бояркин
    11 сентября в 1/8 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкал» и «Салют». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Амкал» — «Салют», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок 11 Сентября 2025 года

    Амкал

  • Москва
    •  Амкал 17:00 Salyut-Belgorod

    Salyut-Belgorod

  • Россия. Кубок
    «Амкал»

    Турнирное положение: «Амкал» проводит продуктивный сезон. Команда прошла уже два раунда Кубка России.

    При этом «Амкал» в двух матчах настрелял 4 мяча. А вот пропустила команда всего один мяч в собственные ворота.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Амкал» одолел «Калугу» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Кванту» (3:1). А вот поединок с ЦСКА завершился болезненной коллизией (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Амкал» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Амкал» давно на слуху. При этом ресурсов вполне хватит для преодоления нескольких раундов Кубка страны.

    Причем «Амкал» победил в двух своих последних поединках. Да и подбор игроков у медийного клуба вполне приличный.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается дать бой крепким белгородцам.

    «Салют»

    Турнирное положение: Белгородцы бьются за выход в «серебро». На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей зоны второго дивизиона.

    Причем «Салют» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот пропустила команда 16 мячей в 20 турах первенства.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Белгородцы разгромили «Рязань» (5:0).

    До того команда подписала мировую с «Орлом» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла ту же «Рязань» (3:0).

    При этом «Салют» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Белгородцы не пропускали в 4 своих последних матчах. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

    При этом «Салют» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и в последних поединках команда демонстрирует приличную результативность.

    Белгородцы постепенно набирают обороты. Да и в Кубке страны команда явно способна пройти достаточно далеко.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Белгородцы явно сильнее соперника, да и мотивация пройти в следующий раунд огромная.

    Статистика для ставок

    • «Амкал» победил в 2 последних матчах

    • Белгородцы не пропускали в 4 своих последних поединках

    • «Салют» не проигрывал в 6 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Салют» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

    Прогноз: «Салют» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка активно понесется в атаку.

    Белгородцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона команды выглядит монолитно.

    Ставка: Победа «Салюта» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.45

