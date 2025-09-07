Ротор — СКА-Хабаровск: прогноз на Первую лигу и ставка на матч за 3.15

«Ротор» встретится со «СКА-Хабаровском» в матче 9-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 7 сентября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградская команда располагается на 6-й позиции в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе после 8-и туров. «Ротор» отстает от топ-4 в лиге на 3 балла.

На своем поле команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Ротор» набрал 7 очков из 12-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги волгоградцы разгромили «Чайку» со счетом 6:0, забивая голы в каждом тайме. До этого «Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы (1:2).

В последних 5-и встречах команда трижды победила, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью с «Соколом» (1:1). За этот отрезок «Ротор» обыгрывал «Торпедо» (3:0) и «Уфу» (1:0).

Состояние команды: «Ротор» находится в отличной форме, команда показала отличный уровень в последнем матче, а во встрече против «СКА-Хабаровска» волгоградцы вполне способны набрать очередные 3 очка.

У «Ротора» есть результативный нападающий Илья Сафронов, который забил 3 гола в последних 5-и встречах. Этот форвард занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане занимают 10-е место в таблице Первой лиги с 9-ю очками в активе после 8-и туров. «СКА-Хабаровск» опережает зону вылета (16-е место) на 4 пункта.

Команда далеко не лучшим образом выступает на чужом поле. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в лиге по результатам гостевых матчей, набрав 4 очка из 12-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила тульскому «Арсеналу» со счетом 1:3, пропуская голы в каждом тайме. Матчем ранее «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с КАМАЗом (1:1).

Команда не может победить на протяжении 5-и последних поединков. За этот период «СКА-Хабаровск» трижды проиграл и дважды сыграл вничью, забив 4 гола при 8-и пропущенных.

Состояние команды: После довольно удачного старта хабаровчане стали проваливаться и терять очки. «СКА-Хабаровск» уже опустился до 10-й позиции и может даже попасть в зону вылета.

Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах хабаровчане ни разу не проигрывали «Ротору». За этот отрезок «СКА-Хабаровск» дважды победил и однажды сыграл вничью.

В последних 5-и встречах «Ротор» проиграл только 1 раз

«СКА-Хабаровск» не может победить на протяжении 5-и матчей подряд

В последних 3-х очных встречах «СКА-Хабаровск» дважды обыгрывал «Ротор»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ротора» — 1.88, победа «СКА-Хабаровска» — 4.30, ничья — за 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.53 соответственно.

Прогноз: «СКА-Хабаровск» даст бой, но победить вновь не получится.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: Ничья не будет нулевой, команда забьют хотя-бы по голу.

Ставка: Обе забьют за 2.25.