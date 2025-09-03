Арсенал Тула — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 сентября 2025 года

3 сентября в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки намерены побороться за стыки. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» Тула набрал 10 очков в 7 стартовых турах. А вот забила команда 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туляки были биты «Волгой» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Чайке» (3:0). А вот поединок с «Енисеем» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Туляки отстают от зоны стыков на 4 очка. При этом состав команды по именам выглядит весьма прилично.

Причем «Арсенал» Тула традиционно сложно противостоит «СКА-Хабаровску». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туляки явно постараются реабилитироваться за последнюю неудачу.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане стартовали на своем уровне. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда 7 мячей в семи первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Хабаровчане не смогли одолеть КАМАЗ (1:1).

До того команда потерпела поражение от костромского «Спартака» (1:2). А вот чуть ранее она минимально уступила «Волге».

При этом «СКА-Хабаровск» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хабаровчане способны побороться за попадание в стыки. А вот в кадровом плане команда выглядит скромно.

При этом «СКА-Хабаровск» в семи турах добыл всего 9 очков. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

Команда Алексея Поддубского без боя не сдается никому. Да и мотивация побороться за попадание в стыки у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Хабаровчане явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Туляки в среднем забивают чаще гола за матч

Хабаровчане не побеждают 4 матча кряду

Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

Прогноз: «Арсенал» Тула мотивирован реабилитироваться за последнюю коллизию, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Туляки имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и хабаровчане не столь стабильны.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25