    Сумеют ли галисийцы переиграть «Леганес»?

    Леганес — Депортиво. Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Сегунда, 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сегунду Прогнозы на Леганес Прогнозы на Депортиво
    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Депортиво»
    «Депортиво»
    1 сентября в 3-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Депортиво». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Депортиво», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Сегунда 01 Сентября 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 22:30 Депортиво

    Депортиво

  • Ла-Корунья
    «Леганес»

    Турнирное положение: «Огурцы» стартовали не столь удачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Леганес» в двух турах набрал 2 зачетных балла. В них команда отличилась всего 2 результативными выстрелами.

    Леганес — Депортиво: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Огурцы» не сумели одолеть «Кадис» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Уэской» (1:1). Да и поединок с «Реал Овьедо» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Леганес» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Огурцы» потенциально способны побороться за выход в Примеру. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

    Причем «Леганес» традиционно успешно противостоит «Депортиво». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Огурцы» намерены подтянуться к лидирующей группе.

    «Депортиво»

    Турнирное положение: Галисийцы нынешний чемпионат начали неплохо. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Депортиво» имеет весьма надежные тылы. Команда в двух стартовых турах пропустила в свои ворота всего один раз.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь ярко. Галисийцы не смогли переиграть «Бургос» (0:0).

    До того команда уверенно одолела «Гранаду» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гавру» (2:0).

    При этом «Депортиво» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Галисийцы способны побороться за повышение в классе. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.

    При этом «Депортиво» не проигрывает уже 5 матчей кряду. А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.

    Галисийцы явно постараются побороться за стыки. Да и оппонент на данном этапе не блещет в плане игры и результатов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Депортиво» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Леганес» не знает горечи поражений 8 матчей подряд

    • Обе команды забивают в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.59.

    Прогноз: «Депортиво» нынче выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости намерены закрепиться в группе лидеров, к тому же оппонент забивает с огромной натугой.

    Ставка: Победа «Депортиво» за 3.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

    Леганес — Депортиво: прогноз и ставка за 3.65, статистика, коэффициенты матча 01.09.202522:30. Сумеют ли галисийцы переиграть «Леганес»?
