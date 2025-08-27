1-й таймОренбург — ЗенитОнлайн
    Сергей Семак«Оренбург» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция Пьеро ИнкапьеНовый Серхио Рамос: почему «Арсенал» стремится подписать эквадорца с необычной фамилией Джеймс ТраффордФранк против Гвардиолы, дубль Дьёкереша и провал Поттера: кто запомнился в АПЛ на выходных
  • 18:12
    • Дуглас Сантос будет выступать за сборную Бразилии
  • 18:03
    • Тюкавин: Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели
  • 17:50
    • «Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы на матч 3-го тура Кубка России
  • 18:00
    • Источник: Сборная России может сыграть против Бахрейна и Саудовской Аравии
  • 16:22
    • «Спартак» вновь работает над трансфером защитника «Торино» Коко
  • 15:33
    • Чуквуэмека стал игроком «Боруссии» Дортмунд
  • 14:46
    • «СЭ»: «Сочи» интересен защитник греческого АЕКа
    Все новости спорта

    «Бавария» уничтожит «Веен»

    Веен — Бавария. Ставка (к. 2.76) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 27 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Баварию
    Прогноз и ставки на «Веен» — «Бавария»
    Харри Кейн
    27 августа в 1/32 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Веен» и «Бавария». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Веен» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Кубок 27 Августа 2025 года

    Веен

  • Висбаден
    •  Веен 21:45 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    «Веен»

    Турнирное положение: Висбаденцы выдали продуктивный старт сезона. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы Третьей Бундеслиги.

    При этом «Веен» набрал 4 очка в трех первых турах. А вот забивает команда в среднем чаще двух голов за матч.

    Веен — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Висбаденцы уступили «Эссену» (3:4).

    До того команда подписала мировую с «Верлем» (2:2). А вот поединок с «Ульмом» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Веен» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Висбаденцы нынче смотрятся довольно выгодно. До последней коллизии они не проигрывали 3 раза подряд.

    Причем «Веен» имеет заметные сложности в плане надежности своих тылов. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой чемпиону Германии.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы стартовали шикарно. Команда на данный момент находится на 11 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Бавария» победила в 5 своих последних поединках. Да и настрой на все турниры у команды максимально амбициозный.

  • Грилиш зажёг на новом стадионе «Эвертона»: яркий дебют и победа над «Брайтоном»
  • Джек оживает после отъезда из Манчестера
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Мюнхенцы разгромили «РБ Лейпциг» (6:0).

    До того команда нанесла поражение «Штутгарта» (2:1). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Грассхоппер» (2:1).

    При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мюнхенцы привычно преуспевают в плане реализации. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

    При этом «Бавария» всегда способна прибавить во всех компонентах. Да и вообще, команда обязана брать верх над скромным оппонентом.

    Команда на данном этапе преуспевает в плане игры и результатов. Да и Харри Кейн привычно результативен.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Мюнхенцы намерены преуспеть в гонке за всеми трофеями.

    Статистика для ставок

    • «Веен» до последней коллизии не проигрывал 3 раза кряду

    • «Бавария» победила в 5 своих последних поединках

    • Баварцы не проигрывают 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 11.50, а победа оппонента — в скромные 25.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 3.50.

    Прогноз: Мюнхенцы выглядят на голову оппонента, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    «Бавария» способна прибавить во всех компонентах, да и забивной Кейн явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Фора «Баварии» -4.5 за 2.76.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    Веен — Бавария: прогноз и ставка за 2.76, статистика, коэффициенты матча 27.08.2025 21:45. «Бавария» уничтожит «Веен»
