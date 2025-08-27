Веен — Бавария. Ставка (к. 2.76) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 27 августа 2025 года

27 августа в 1/32 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Веен» и «Бавария». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Веен» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Веен»

Турнирное положение: Висбаденцы выдали продуктивный старт сезона. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы Третьей Бундеслиги.

При этом «Веен» набрал 4 очка в трех первых турах. А вот забивает команда в среднем чаще двух голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Висбаденцы уступили «Эссену» (3:4).

До того команда подписала мировую с «Верлем» (2:2). А вот поединок с «Ульмом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Веен» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Висбаденцы нынче смотрятся довольно выгодно. До последней коллизии они не проигрывали 3 раза подряд.

Причем «Веен» имеет заметные сложности в плане надежности своих тылов. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой чемпиону Германии.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы стартовали шикарно. Команда на данный момент находится на 11 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Бавария» победила в 5 своих последних поединках. Да и настрой на все турниры у команды максимально амбициозный.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Мюнхенцы разгромили «РБ Лейпциг» (6:0).

До того команда нанесла поражение «Штутгарта» (2:1). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Грассхоппер» (2:1).

При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мюнхенцы привычно преуспевают в плане реализации. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

При этом «Бавария» всегда способна прибавить во всех компонентах. Да и вообще, команда обязана брать верх над скромным оппонентом.

Команда на данном этапе преуспевает в плане игры и результатов. Да и Харри Кейн привычно результативен.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Мюнхенцы намерены преуспеть в гонке за всеми трофеями.

Статистика для ставок

«Веен» до последней коллизии не проигрывал 3 раза кряду

«Бавария» победила в 5 своих последних поединках

Баварцы не проигрывают 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 11.50, а победа оппонента — в скромные 25.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 3.50.

Прогноз: Мюнхенцы выглядят на голову оппонента, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

«Бавария» способна прибавить во всех компонентах, да и забивной Кейн явно скажет свое веское слово.

Ставка: Фора «Баварии» -4.5 за 2.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют 2.45