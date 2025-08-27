Сельта — Бетис: ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Ла Лига, 27 августа 2025 года

Сельта
Бетис
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» стартовали неудачно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Сельта» в двух турах набрала всего один зачетный балл. В них команда отличилась всего одним голом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Кельты» не уступили «Мальорке» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:2). А вот поединок с «Вулверхэмптоном» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сельта» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельты» потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Сельта» традиционно удачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Кельты» настроены добыть первую победу в чемпионате.
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы нынешний чемпионат начали довольно уверенно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Бетис» в двух первых турах разжился 4 очками. В них команда сумела отличиться двумя результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бетис» переиграл «Алавес» (1:0).
До того команда поделила очки с «Эльче» (1:1). А вот чуть ранее она была бита скромной «Малагой» (1:3).
При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Севильцы имеют проблемы в плане реализации. А вот не проигрывает команда 2 матча кряду.
При этом «Бетис» летом несколько обновился в кадровом виде. Зато пропустила команда всего один мяч в двух стартовых турах.
Севильцы в прошедшем чемпионате добыли всего один пункт в двух матчах с «Сельтой». А вот в нынешней диспозиции команда намерена удержаться в лидирующей группе.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Терять драгоценные очки севильцы уж точно не собираются.
- «Бетис» в среднем забивает гол за матч
- «Кельты» не побеждают 2 матча кряду
- «Сельта» отличилась всего одним голом в двух первых турах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.96.
Прогноз: «Бетис» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости намерены закрепиться в группе лидеров, к тому же «кельты» забивают с огромной натугой.
Ставка: Победа «Бетиса» за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50