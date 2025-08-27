ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
16-летний Нгумоха разрушил праздник «Ньюкасла»: «Ливерпуль» вырвал победу на 100-й минуте
«Интер» громит «Торино» на старте сезона: дубль Тюрама и пять безответных мячей
  • 00:07
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» в матче АПЛ
  • 23:44
    • Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора на ЧМ-2026
  • 23:38
    • «Интер» всухую обыграл «Торино» в матче Серии А
  • 22:25
    • Гол Сансета обеспечил «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»
  • 00:35
    • Дубль Лисо помог «Хетафе» одержать победу над «Севильей»
  • 21:30
    • «Ротор» разгромил «Торпедо» в матче Первой лиги
  • 21:17
    • Глебов и Раков попали в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи
    Сумеет ли «Бетис» одолеть «кельтов»?

    Сельта — Бетис: ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Ла Лига, 27 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Сельту Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Бетис»
    Яго Аспас
    27 августа в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 27 Августа 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 22:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» стартовали неудачно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сельта» в двух турах набрала всего один зачетный балл. В них команда отличилась всего одним голом.

    Сельта — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Кельты» не уступили «Мальорке» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:2). А вот поединок с «Вулверхэмптоном» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сельта» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Кельты» потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

    Причем «Сельта» традиционно удачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Кельты» настроены добыть первую победу в чемпионате.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы нынешний чемпионат начали довольно уверенно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бетис» в двух первых турах разжился 4 очками. В них команда сумела отличиться двумя результативными выстрелами.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бетис» переиграл «Алавес» (1:0).

    До того команда поделила очки с «Эльче» (1:1). А вот чуть ранее она была бита скромной «Малагой» (1:3).

    При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Севильцы имеют проблемы в плане реализации. А вот не проигрывает команда 2 матча кряду.

    При этом «Бетис» летом несколько обновился в кадровом виде. Зато пропустила команда всего один мяч в двух стартовых турах.

    Севильцы в прошедшем чемпионате добыли всего один пункт в двух матчах с «Сельтой». А вот в нынешней диспозиции команда намерена удержаться в лидирующей группе.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Терять драгоценные очки севильцы уж точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» в среднем забивает гол за матч

    • «Кельты» не побеждают 2 матча кряду

    • «Сельта» отличилась всего одним голом в двух первых турах чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.96.

    Прогноз: «Бетис» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости намерены закрепиться в группе лидеров, к тому же «кельты» забивают с огромной натугой.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Сельта — Бетис: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 27.08.202522:00. Сумеет ли «Бетис» одолеть «кельтов»?
