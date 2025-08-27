Сельта — Бетис: ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Ла Лига, 27 августа 2025 года

27 августа в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» стартовали неудачно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» в двух турах набрала всего один зачетный балл. В них команда отличилась всего одним голом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Кельты» не уступили «Мальорке» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:2). А вот поединок с «Вулверхэмптоном» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сельта» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Кельты» потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Сельта» традиционно удачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Кельты» настроены добыть первую победу в чемпионате.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы нынешний чемпионат начали довольно уверенно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бетис» в двух первых турах разжился 4 очками. В них команда сумела отличиться двумя результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бетис» переиграл «Алавес» (1:0).

До того команда поделила очки с «Эльче» (1:1). А вот чуть ранее она была бита скромной «Малагой» (1:3).

При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы имеют проблемы в плане реализации. А вот не проигрывает команда 2 матча кряду.

При этом «Бетис» летом несколько обновился в кадровом виде. Зато пропустила команда всего один мяч в двух стартовых турах.

Севильцы в прошедшем чемпионате добыли всего один пункт в двух матчах с «Сельтой». А вот в нынешней диспозиции команда намерена удержаться в лидирующей группе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Терять драгоценные очки севильцы уж точно не собираются.

Статистика для ставок

«Бетис» в среднем забивает гол за матч

«Кельты» не побеждают 2 матча кряду

«Сельта» отличилась всего одним голом в двух первых турах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.96.

Прогноз: «Бетис» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены закрепиться в группе лидеров, к тому же «кельты» забивают с огромной натугой.

Ставка: Победа «Бетиса» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50