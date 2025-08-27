1-й таймОренбург — ЗенитОнлайн
    Совершит «Рейнджерс» камбэк против «Брюгге»?

    Брюгге — Рейнджерс: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 2.17

    Ромео Вермант
    27 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брюгге» и «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» как вице-чемпион Бельгии начал выступления в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации.

    Команда на предыдущей стадии отбора главного континентального турнира сумела по сумме двух поединков преодолеть сопротивление австрийского «Зальцбурга».

    Брюгге — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб на выезде обыграл «Рейнджерс» 3:1, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже проиграть с минимальной разницей голов.

    Ранее коллектив в матче четвертого тура своего национального первенства снова-таки в чужих стенах обыграл «Варегем» (1:0) и занимает четвертую позицию с игрой в запасе.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» выиграл, а в 19-ти последних поединках проиграл только дважды.

    Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выход в этап лиги, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Ромео Вермант — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с двумя голами.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: Шотландский «Рейнджерс», как и его соперник, начал выступления в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации.

    Команда на предыдущей стадии отбора главного континентального турнира сумела по сумме двух поединков преодолеть сопротивление чешской «Виктории» Пльзень.

  • Топ-10 сюжетных линий сезона: перестройка «Ливерпуля» и «Ман Сити», стиль «Барсы» и Гамбургское дерби
  • Ключевые темы, которые определят ход сезона в Европе
  • 22/08/2025

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура шотландской Премьер-лиги клуб на выезде со счетом 1:1 разошелся мировой с «Сент-Мирреном» и теперь занимает седьмое место.

    Перед этим коллектив в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов теперь уже в домашних стенах проиграл «Брюгге» (1:3), поэтому теперь ему нужно выигрывать на чужом поле с разницей минимум в два гола.

    Не сыграют: травмирован — Стерлинг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рейнджерс» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о плохих шансах гостей побороться за выход в этап лиги, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Джейди Гассама — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Брюгге» не пропустил

    • в трех из четырех последних матчей «Рейнджерс» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в 14-ти из 16-ти последних матчей «Рейнджерс» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, победа «Рейнджерс» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их 11-ти из 15-ти последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей как «Брюгге», так и «Рейнджерс».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60

