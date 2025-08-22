ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Альваро МонтороОчередь за талантами: пять южноамериканских жемчужин на радаре европейских клубов Диего СимеонеТрофей или отставка: почему Симеоне рискует потерять работу в «Атлетико» Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
    Абдыш-Ата — Азиягол. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 августа 2025 года

    «Абдыш-Ата»
    22 августа в 18-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Азиягол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Азиягол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 22 Августа 2025 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 18:00 Asiagoal Bishkek

    Asiagoal Bishkek

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» сражается за чемпионство. Команда нынче как раз пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» на 3 очка отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 33 результативным ударом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Абдыш-Ата» переиграл «Бишкек Сити» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Хоттину» (5:2). А вот поединок с «Узгеном» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Абдыш-Ата» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила в 4 своих последних матчах.

    Причем «Абдыш-Ата» успешно противостоит «Азияголу». Единственный очный поединок принес уверенную победу (3:0).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается не отпускать в отрыв «Мурас Юнайтед».

    «Азиягол»

    Турнирное положение: «Азиягол» проводит бледный сезон. Команда на данный момент находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Азиягол» добыл всего 11 очков в 17 поединках чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» был бит «Талантом» (3:4).

    До того команда потерпела поражение от «Алая» (2:4). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Бишкек Сити» (3:2).

    При этом «Азиягол» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Азиягол» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 15 мячей в 17 поединках чемпионата.

    При этом «Азиягол» пропускает в среднем аккурат 2 гола за матч. Да и победила команда лишь в трех поединках чемпионата Кыргызстана из 17.

    Команда на данном этапе убого выглядит в плане игры и результатов. Тем не менее, «Азияголу» по силам выбраться со дна таблицы.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • «Абдыш-Ата» победил в 4 своих последних поединках

    • «Азиягол» уступил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» на голову сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы догнать лидера, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -3.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

