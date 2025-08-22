Абдыш-Ата — Азиягол. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 августа 2025 года

Абдыш-Ата
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» сражается за чемпионство. Команда нынче как раз пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» на 3 очка отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 33 результативным ударом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Абдыш-Ата» переиграл «Бишкек Сити» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Хоттину» (5:2). А вот поединок с «Узгеном» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила в 4 своих последних матчах.
Причем «Абдыш-Ата» успешно противостоит «Азияголу». Единственный очный поединок принес уверенную победу (3:0).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается не отпускать в отрыв «Мурас Юнайтед».
«Азиягол»
Турнирное положение: «Азиягол» проводит бледный сезон. Команда на данный момент находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Азиягол» добыл всего 11 очков в 17 поединках чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» был бит «Талантом» (3:4).
До того команда потерпела поражение от «Алая» (2:4). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Бишкек Сити» (3:2).
При этом «Азиягол» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Азиягол» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 15 мячей в 17 поединках чемпионата.
При этом «Азиягол» пропускает в среднем аккурат 2 гола за матч. Да и победила команда лишь в трех поединках чемпионата Кыргызстана из 17.
Команда на данном этапе убого выглядит в плане игры и результатов. Тем не менее, «Азияголу» по силам выбраться со дна таблицы.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Абдыш-Ата» в среднем забивает фактически 2 гола за матч
- «Абдыш-Ата» победил в 4 своих последних поединках
- «Азиягол» уступил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.
Прогноз: «Абдыш-Ата» на голову сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева мотивированы догнать лидера, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -3.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.10