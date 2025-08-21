Санта-Клара — Шемрок Роверс. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Санта-Клара
Шэмрок Роверс
«Санта-Клара»
Турнирное положение: Португальцы уже прошли два раунда квалификации Лиги конференций. С дистанции были сброшены «Вараждин» и «Ларн».
При этом «Санта-Клара» в своем чемпионате стартовала не лучшим образом. После 2 туров команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Санта-Клара» уступила «Морейренсе» (0:1).
До того команда не сумела переиграть «Ларн» (0:0). А вот поединок «Фамаликаном» завершился зычной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Санта-Клара» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Санта-Клара» нынче не блещет в плане результатов. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.
Причем «Санта-Клара» не побеждает 3 матча кряду. А вот до того португальцы добыли две виктории подряд.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Португальцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: Ирландцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.
Причем «Шемрок Роверс» победил в 2 своих последних поединках. Да и успешный проход двух раундов квалификации явно окрыляет.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Шемрок Роверс» переиграл «Лонгфорд Таун» (2:1).
До того команда учинила разгром «Балканам» (4:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Голуэй Юнайтед» (0:0).
При этом «Шемрок Роверс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шемрок Роверс» нынче выглядит весьма выгодно. Да и успешный старт в еврокубках прибавляет позитива.
При этом «Шемрок Роверс» традиционно имеет весьма надежные тылы. В среднем команда пропускает реже гола за матч.
Команда весьма успешно выступает в чемпионате Ирландии. Там она находится в лидерах, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ирландцы вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Шемрок Роверс» победил в 2 своих последних матчах
- «Санта-Клара» не забивала в 3 последних поединках
- «Шемрок Роверс» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санта-Клара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
Прогноз: Португальцы намерены прервать свой безголевой сериал, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Шемрок Роверс» явно не собирается отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05