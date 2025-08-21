ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Забьют и те, и эти

    Санта-Клара — Шемрок Роверс. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Шэмрок Роверс Прогнозы на Португалия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Санта-Клара» — «Шемрок Роверс»
    «Санта-Клара»
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Санта-Клара» и «Шемрок Роверс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Клара» — «Шемрок Роверс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Санта-Клара

  • Понта-Делгада
    •  Санта-Клара 22:00 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
    •

    «Санта-Клара»

    Турнирное положение: Португальцы уже прошли два раунда квалификации Лиги конференций. С дистанции были сброшены «Вараждин» и «Ларн».

    При этом «Санта-Клара» в своем чемпионате стартовала не лучшим образом. После 2 туров команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Санта-Клара» уступила «Морейренсе» (0:1).

    До того команда не сумела переиграть «Ларн» (0:0). А вот поединок «Фамаликаном» завершился зычной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Санта-Клара» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Санта-Клара» нынче не блещет в плане результатов. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

    Причем «Санта-Клара» не побеждает 3 матча кряду. А вот до того португальцы добыли две виктории подряд.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Португальцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: Ирландцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.

    Причем «Шемрок Роверс» победил в 2 своих последних поединках. Да и успешный проход двух раундов квалификации явно окрыляет.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Шемрок Роверс» переиграл «Лонгфорд Таун» (2:1).

    До того команда учинила разгром «Балканам» (4:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Голуэй Юнайтед» (0:0).

    При этом «Шемрок Роверс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шемрок Роверс» нынче выглядит весьма выгодно. Да и успешный старт в еврокубках прибавляет позитива.

    При этом «Шемрок Роверс» традиционно имеет весьма надежные тылы. В среднем команда пропускает реже гола за матч.

    Команда весьма успешно выступает в чемпионате Ирландии. Там она находится в лидерах, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ирландцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Шемрок Роверс» победил в 2 своих последних матчах

    • «Санта-Клара» не забивала в 3 последних поединках

    • «Шемрок Роверс» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санта-Клара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Португальцы намерены прервать свой безголевой сериал, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Шемрок Роверс» явно не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

