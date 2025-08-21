ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоЩедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера Лукас БельтранМежду Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА Дэвид БекхэмОчевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта

    Смело ставим на голевой обмен!

    Брейдаблик — Виртус. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Брейдаблик» — «Виртус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брейдаблик»
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Брейдаблик» и «Виртус». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Виртус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Брейдаблик

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Брейдаблик 21:00 Виртус

    Виртус

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Брейдаблик»

    Турнирное положение: Исландцы покинули квалификацию Лиги Европы. Команда по сумме двух матчей уступил «Зриньски».

    При этом «Брейдаблик» в своем чемпионате не преуспевает. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Брейдаблик — Виртус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брейдаблик» уступил «Хабнарфьордюру» (4:5).

    До того команда была бита «Зриньски» (1:2). Да и поединок с «Валюром» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Брейдаблик» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Брейдаблик» нынче находится в кризисе. Команда уступила в 3 последних матчах.

    Причем «Брейдаблик» в 2 своих последних матчах пропустил 7 мячей. Более того, команда не может победить уже 8 матчей кряду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Исландцы мотивированы прервать затянувшуюся серию неудач.

    «Виртус»

    Турнирное положение: Санмаринцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже один раунд квалификации Лиги конференций.

    Причем «Виртус» до последней виктории уступил трижды кряду. Тем не менее, уже сам проход «Милсами» для команды можно считать подвигом.

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 августа
  • «Зенит» зовет Кастельяноса, «Ман Сити» намерен избавиться от Эдерсона, Гасперини мечтает о Бэйли
  • 18/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Виртус» переиграл «Милсами» (3:0).

    До того команда потерпела поражение от того же соперника (2:3). А вот чуть ранее она уступила «Зриньски» (1:2).

    При этом «Виртус» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Виртус» нынче выглядит не столь выгодно. Да и оборонительные редуты частенько совершают сбои.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Виртус» до последней победы трижды пропускал не менее 2 мячей. Да и атака команда нынче выглядит не столь впечатляюще.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Санмаринцы уже прыгнули выше головы, да и исландцам явно дадут бой.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Санмаринцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Виртус» до последней виктории уступил 3 раза подряд

    • «Брейдаблик» уступил в 3 своих последних матчах

    • Исландцы не побеждают уже 8 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: Исландцы нынче выглядят бледновато, к тому же имеют проблемы с надежностью тылов.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Виртус» не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кецманович — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Векич — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Брейдаблик — Виртус: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:00. Смело ставим на голевой обмен!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры