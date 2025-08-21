Брейдаблик — Виртус. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Брейдаблик» и «Виртус». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Виртус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брейдаблик»

Турнирное положение: Исландцы покинули квалификацию Лиги Европы. Команда по сумме двух матчей уступил «Зриньски».

При этом «Брейдаблик» в своем чемпионате не преуспевает. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брейдаблик» уступил «Хабнарфьордюру» (4:5).

До того команда была бита «Зриньски» (1:2). Да и поединок с «Валюром» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Брейдаблик» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Брейдаблик» нынче находится в кризисе. Команда уступила в 3 последних матчах.

Причем «Брейдаблик» в 2 своих последних матчах пропустил 7 мячей. Более того, команда не может победить уже 8 матчей кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Исландцы мотивированы прервать затянувшуюся серию неудач.

«Виртус»

Турнирное положение: Санмаринцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже один раунд квалификации Лиги конференций.

Причем «Виртус» до последней виктории уступил трижды кряду. Тем не менее, уже сам проход «Милсами» для команды можно считать подвигом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Виртус» переиграл «Милсами» (3:0).

До того команда потерпела поражение от того же соперника (2:3). А вот чуть ранее она уступила «Зриньски» (1:2).

При этом «Виртус» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Виртус» нынче выглядит не столь выгодно. Да и оборонительные редуты частенько совершают сбои.

При этом «Виртус» до последней победы трижды пропускал не менее 2 мячей. Да и атака команда нынче выглядит не столь впечатляюще.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Санмаринцы уже прыгнули выше головы, да и исландцам явно дадут бой.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Санмаринцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Виртус» до последней виктории уступил 3 раза подряд

«Брейдаблик» уступил в 3 своих последних матчах

Исландцы не побеждают уже 8 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: Исландцы нынче выглядят бледновато, к тому же имеют проблемы с надежностью тылов.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Виртус» не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00