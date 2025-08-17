Спартак Кострома — Челябинск: прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.77

17 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Челябинск». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи стартовали весьма удачно. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» Кострома набрала 7 зачетных пунктов в 4 турах. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Костромичи переиграли «Торпедо» (1:0).

До того команда не смогла одолеть «Нефтехимик» (1:1). А вот поединок с «Родиной» принес яркую викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спартак» Кострома забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Костромичи нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча подряд.

Причем «Спартак» Кострома традиционно удачно противостоит «Челябинску». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Костромичи обыграли челябинцев в двух последних очных встречах.

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы стартовали весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Челябинск» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропустила команда 4 мяча в четырех первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Челябинск» одолел «Волгу» (1:0).

До того команда уступила ершистому КАМАЗу (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому «Ротору» (1:0).

При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челябинцы вполне способны побороться за стыки. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма симпатично.

При этом «Челябинск» в четырех первых турах добыл 9 очков. А вот последняя победа над костромичами случилась еще год назад.

Команда Романа Пилипчука демонстрирует весьма симпатичный футбол. Да и отставание от дуэта лидеров составляет всего 3 очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Челябинцы явно постараются закрепиться в лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Челябинск» уступил костромичам в 2 последних очных поединках

«Спартак» Кострома не проигрывает 3 матча кряду

Костромичи в среднем забивают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

Прогноз: «Челябинск» мотивирован подтянуться к лидирующей группе, и наверняка активно понесется в атаку.

Челябинцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же намерены наконец-то одолеть спартаковцев.

Ставка: Победа «Челябинска» за 2.77.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04