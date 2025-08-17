ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    «Челябинск» проведёт удачную гастроль

    Спартак Кострома — Челябинск: прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.77

    Прогноз и ставки на «Спартак» Кострома — «Челябинск»
    Рамазан Гаджимурадов
    17 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Челябинск». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Челябинск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 17 Августа 2025 года

    Спартак Кс

  • Кострома
    •  Спартак Кс 16:00 Челябинск

    Челябинск

  • Россия. Первая лига
    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: Костромичи стартовали весьма удачно. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» Кострома набрала 7 зачетных пунктов в 4 турах. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Костромичи переиграли «Торпедо» (1:0).

    До того команда не смогла одолеть «Нефтехимик» (1:1). А вот поединок с «Родиной» принес яркую викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спартак» Кострома забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Костромичи нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча подряд.

    Причем «Спартак» Кострома традиционно удачно противостоит «Челябинску». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Костромичи обыграли челябинцев в двух последних очных встречах.

    «Челябинск»

    Турнирное положение: Челябинцы стартовали весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Челябинск» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропустила команда 4 мяча в четырех первых турах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Челябинск» одолел «Волгу» (1:0).

    До того команда уступила ершистому КАМАЗу (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому «Ротору» (1:0).

    При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Челябинцы вполне способны побороться за стыки. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма симпатично.

    При этом «Челябинск» в четырех первых турах добыл 9 очков. А вот последняя победа над костромичами случилась еще год назад.

    Команда Романа Пилипчука демонстрирует весьма симпатичный футбол. Да и отставание от дуэта лидеров составляет всего 3 очка.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Челябинцы явно постараются закрепиться в лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Челябинск» уступил костромичам в 2 последних очных поединках

    • «Спартак» Кострома не проигрывает 3 матча кряду

    • Костромичи в среднем забивают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

    Прогноз: «Челябинск» мотивирован подтянуться к лидирующей группе, и наверняка активно понесется в атаку.

    Челябинцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же намерены наконец-то одолеть спартаковцев.

    Ставка: Победа «Челябинска» за 2.77.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

