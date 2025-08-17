Брест — Лилль: прогноз на футбол и ставка за 2.21

17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Лилль». Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: В прошлом сезоне чемпионата Франции «Брест» занял 9-е место.

Клуб набрал 50 очков в 34-х встречах. У «Бреста» 15 побед, 5 ничьих и 14 поражений. Разница мячей составила 52-59.

Последние матчи: «Брест» не проводил официальных матчей уже три месяца. Минувший сезон в Лиге 1 команда завершила на минорной ноте. 17 мая «Брест» в гостях уступил «Ницце» со счетом 0:6.

Состояние команды: «Брест» совсем недавно выступал во втором дивизионе страны. Тем не менее, в прошлом сезоне команде удалось пробиться в Лигу чемпионов, и даже выйти в плей-офф, где она без шансов уступила «ПСЖ».

С учетом прошлого сезона «Брест» в последних шести домашних матчах потерпел одно поражение. 20 апреля клуб в родных стенах не набрал очков во встрече с «Лансом». «Брест» уступил дома со счетом 1:3.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» в чемпионате Франции-2024/25 финишировал на 5-й строчке, записав в актив 60 очков. Клуб смог пробиться в Лигу Европы.

«Лилль» в 34 матчах минувшего сезона Лиги 1 одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и 8 раз проиграл. «Доги» забили 52 гола и пропустили 36 мячей.

Последние матчи: Весной «Лилль» провел ряд товарищеских матчей. Клубу удалось одержать три победы.

Летом «Лилль» в контрольных встречах смогли взять верх над второй командой «Гента» (2:0), «Амьеном» (5:0) и «Венецией» (3:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лилль» в минувшем сезоне также участвовал в Лиге чемпионов и добился выхода в плей-офф.

Летом команда лишилась ключевых игроков — Дэвиса, Шевалье, Гудмундссона и Гомеса, хотя в состав вернулся Жиру.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. 6 декабря 2024 года «Лилль» в родных стенах взял верх над «Брестом» (3:1). 10 мая 2025 года «доги» в гостях потерпели поражение со счетом 0:2.

Статистика для ставок

«Брест» выиграл четыре контрольных матча кряду

«Лилль» проиграл дважды в трех последних встречах

10 мая 2025 года «Лилль» на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в 3.25.

Прогноз: В минувшем сезоне «Лилль» выступил неплохо. Команда смогла завоевать путевку в еврокубки. В предстоящей встрече букмекеры считают, что «догам» по силам завоевать три очка.

Ставка: победа «Лилля» за 2.21.

Прогноз: Еще один прогноз, что в предстоящей встрече команды проявят себя в атаке и смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.75