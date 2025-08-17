ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Байер»Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Артемий ПанаринНХЛ. Топ-3 кандидатов на попадание и вылет из зоны плей-офф в новом сезоне Федерико КьезаСлёзы, драма и гол Кьезы: «Ливерпуль» начал сезон победой над «Борнмутом»
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 08:32
    • Сперцян 16 августа встретится с Галицким по поводу возможного ухода из «Краснодара»
  • 00:47
    • Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
  • 00:56
    • Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Доги» порадуют болельщиков победой?

    Брест — Лилль: прогноз на футбол и ставка за 2.21

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Брест Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лилль»
    17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Лилль». Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 17 Августа 2025 года

    Брест

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Брест 16:00 Лилль

    Лилль

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне чемпионата Франции «Брест» занял 9-е место.

    Клуб набрал 50 очков в 34-х встречах. У «Бреста» 15 побед, 5 ничьих и 14 поражений. Разница мячей составила 52-59.

    Брест — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Брест» не проводил официальных матчей уже три месяца. Минувший сезон в Лиге 1 команда завершила на минорной ноте. 17 мая «Брест» в гостях уступил «Ницце» со счетом 0:6.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Брест» совсем недавно выступал во втором дивизионе страны. Тем не менее, в прошлом сезоне команде удалось пробиться в Лигу чемпионов, и даже выйти в плей-офф, где она без шансов уступила «ПСЖ».

    С учетом прошлого сезона «Брест» в последних шести домашних матчах потерпел одно поражение. 20 апреля клуб в родных стенах не набрал очков во встрече с «Лансом». «Брест» уступил дома со счетом 1:3.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» в чемпионате Франции-2024/25 финишировал на 5-й строчке, записав в актив 60 очков. Клуб смог пробиться в Лигу Европы.

    «Лилль» в 34 матчах минувшего сезона Лиги 1 одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и 8 раз проиграл. «Доги» забили 52 гола и пропустили 36 мячей.

  • Урок от Моуринью: «Фенербахче» выбил «Фейеноорд» из гонки за Лигу Чемпионов
  • Робин ван Перси отправлен делать домашнее задание
  • 13/08/2025

    • Последние матчи: Весной «Лилль» провел ряд товарищеских матчей. Клубу удалось одержать три победы.

    Летом «Лилль» в контрольных встречах смогли взять верх над второй командой «Гента» (2:0), «Амьеном» (5:0) и «Венецией» (3:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лилль» в минувшем сезоне также участвовал в Лиге чемпионов и добился выхода в плей-офф.

    Летом команда лишилась ключевых игроков — Дэвиса, Шевалье, Гудмундссона и Гомеса, хотя в состав вернулся Жиру.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В прошлом сезоне команды обменялись победами. 6 декабря 2024 года «Лилль» в родных стенах взял верх над «Брестом» (3:1). 10 мая 2025 года «доги» в гостях потерпели поражение со счетом 0:2.

    Статистика для ставок

    • «Брест» выиграл четыре контрольных матча кряду

    • «Лилль» проиграл дважды в трех последних встречах

    • 10 мая 2025 года «Лилль» на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в 3.25.

    Прогноз: В минувшем сезоне «Лилль» выступил неплохо. Команда смогла завоевать путевку в еврокубки. В предстоящей встрече букмекеры считают, что «догам» по силам завоевать три очка.

    Ставка: победа «Лилля» за 2.21.

    Прогноз: Еще один прогноз, что в предстоящей встрече команды проявят себя в атаке и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 1.75

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сандерленд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Брайтон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фария — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Чайка — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Брест — Лилль: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 17.08.202516:00. «Доги» порадуют болельщиков победой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры