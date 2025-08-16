Ланс — Лион: прогноз на футбол и ставка за 1.90

16 августа в первом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Лион». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» в прошлом сезоне Лиги 1 финишировал в середине таблицы на восьмой позиции, отстав на пять очков от зоны еврокубков.

Команда, которую в июне возглавил новый рулевой Пьер Саж, нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 2:1 одержал победу над немецким «РБ Лейпциг».

Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже не смог выиграть, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от итальянской «Ромы».

Не сыграют: травмированы — Гради и Лабо Ласкари, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были контрольными, «Ланс» выиграл четырежды при одном поражении, а в 10-ти последних матчах проиграл лишь раз.

Такая форма, в целом, сулит хозяевам неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» в прошлой кампании финишировал на шестой позиции во французском первенстве, благодаря чему получил шанс сыграть в Лиге Европы.

Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле одержал победу над испанским «Хетафе» (2:1).

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже не смог выиграть, когда теперь на выездной арене потерпел поражение от немецкой «Баварии» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Мангала и Нуама, дисквалифицирован — Матич.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Лион» выиграл трижды при одном поражении, а в семи последних матчах проиграл лишь раз.

Это сулит гостям неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, хотя это будет сложно, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ланс» выиграл

в шести из семи последних матчей «Ланса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Лион» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Лиона» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Оба данных сценария были реализованы и в двух последних матчах гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Ланс» победит за 2.30