Орландо Сити — Интер Майами. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 11 августа 2025 года

11 августа в 26-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Орландо Сити» и «Интер Майами». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо Сити» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: «Орландо Сити» сражается за высокие места. Команда нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «Орландо Сити» лишь на 3 очка отстает от первой четверки. А вот отличились игроки команды 46 результативными ударами в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орландо Сити» переиграл «Некаксу» (5:1).

До того команда уверенно расправилась с «Атласом» (3:1). А вот «Пумасу» она уступила в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Орландо Сити» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орландо Сити» нынче улучшил свои результаты. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Орландо Сити» традиционно сложно противостоит «Интер Майами». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается добыть третью победу кряду.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за лидерство в своей конференции. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер Майами» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 22 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Интер Майами» одолел «Пумас» (3:1).

До того команда в серии пенальти обыграла «Некаксу». А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Атлас» (2:1).

При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 49 мячей в 22 поединках МЛС.

При этом «Интер Майами» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 12 поединках чемпионата из 22.

Команда на данном этапе неплохо выглядит в плане игры и результатов. «Цапли» не проигрывают уже 5 матчей кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Неувядающий Лионель Месси и компания намерены подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«Орландо Сити» победил в 2 своих последних поединках

«Интер Майами» не проигрывает 5 матчей кряду

«Цапли» в среднем забивают больше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: «Интер Майами» нынче пребывает на подъеме, и явно проведет встречу максимально агрессивно.

«Цапли» мотивированы плотнее приблизиться к лидеру, к тому же весьма результативно атакуют.

Ставка: «Интер Майами» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63