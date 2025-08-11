Орландо Сити — Интер Майами. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 11 августа 2025 года

Орландо Сити
Интер Майами
«Орландо Сити»
Турнирное положение: «Орландо Сити» сражается за высокие места. Команда нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Орландо Сити» лишь на 3 очка отстает от первой четверки. А вот отличились игроки команды 46 результативными ударами в 25 матчах.
Орландо Сити — Интер Майами: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орландо Сити» переиграл «Некаксу» (5:1).
До того команда уверенно расправилась с «Атласом» (3:1). А вот «Пумасу» она уступила в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Орландо Сити» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орландо Сити» нынче улучшил свои результаты. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем «Орландо Сити» традиционно сложно противостоит «Интер Майами». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается добыть третью победу кряду.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за лидерство в своей конференции. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер Майами» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 22 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Интер Майами» одолел «Пумас» (3:1).
До того команда в серии пенальти обыграла «Некаксу». А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Атлас» (2:1).
При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 49 мячей в 22 поединках МЛС.
При этом «Интер Майами» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 12 поединках чемпионата из 22.
Команда на данном этапе неплохо выглядит в плане игры и результатов. «Цапли» не проигрывают уже 5 матчей кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Неувядающий Лионель Месси и компания намерены подтянуться к лидеру.
Статистика для ставок
- «Орландо Сити» победил в 2 своих последних поединках
- «Интер Майами» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Цапли» в среднем забивают больше 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.
Прогноз: «Интер Майами» нынче пребывает на подъеме, и явно проведет встречу максимально агрессивно.
«Цапли» мотивированы плотнее приблизиться к лидеру, к тому же весьма результативно атакуют.
Ставка: «Интер Майами» не проиграет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.63