    Каталонцы не заметят «Комо»

    Барселона — Комо: прогноз на футбол и ставка за 2.85

    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Комо»
    Роберт Левандовский
    10 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Барселона» и «Комо». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Августа 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Комо

    Комо

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы весьма продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в Ла Лиге.

    При этом «Барселона» летом провела 3 контрольных поединка. В них команда добыла три уверенных виктории.

    Барселона — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела шикарно. Каталонцы разгромили «Тэгу» (5:0).

    До того команда в перестрелке одолела «Сеул» (7:3). Да и поединок с «Кобе» завершился уверенным успехом (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Барселона» забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Каталонцы в летних спаррингах вполне преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и с реализацией полный порядок.

    Причем «Барселона» победила в четырех своих последних матчах. Более того, в них «кулес» забивали не менее 3 мячей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Каталонцы уж точно преупеют в плане реализации.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» минувший сезон провел продуктивно. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Комо» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда сумела одержать четыре победы, всякий раз забивая по 3 мяча.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Комо» переиграл «Бетис» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Аяксу» (3:0). А вот несколько ранее она уверенно одолела еще и «Аль-Ахли» (3:1).

    При этом «Комо» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Комо» в летнем цикле выглядит весьма выгодно. Вот только не пропускала команда всего лишь в одной контрольной встрече.

    При этом «Комо» победил весьма приличных оппонентов. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно.

    Команда имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в плане реализации «Комо» смотрится симпатично.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Итальянцы постараются максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» в 2 своих последних матчах наколотила 12 мячей

    • Обе команды победили в 4 своих последних поединках

    • Каталонцы из 4 летних спаррингов не пропускали в 2 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.40.

    Прогноз: Каталонцы обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут максимально активно атаковать.

    «Барселона» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборону итальянцев не назовешь непроходимой.

    Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.63

