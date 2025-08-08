Газиантеп — Галатасарай: прогноз на футбол и ставка за 2.17

Газиантеп
Галатасарай
«Газиантеп»
Перед стартом: В прошедшем сезоне команда боролась за выживание в чемпионате Турции. «Газиантеп» занял 14-е место в таблице с 45-ю очками в активе, опередив «красную зону» на 8 пунктов.
К слову, на своем поле команда выступала довольно неплохо, занимая 7-е место в лиге по результатам домашних встреч. «Газиантеп» в прошлом сезоне набрал 34 очка из 54-х возможных в гостях.
Газиантеп — Галатасарай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Этим летом команда провела 2 товарищеских матча. В 1-м поединке «Газиантеп» проиграл «Кайсериспору» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 57-й минуте.
Затем команда сыграла вничью с «Аланьяспором» (0:0). В последних 5-и встречах «Газиантеп» 4 раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл.
Не сыграют: Даубин и Ндиайе (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Газиантеп» уже несколько лет является середняком в чемпионате Турции. Уже в 1-м туре команда сыграет против одного из лидеров лиги «Галатасарая».
У «Газиантепа» есть отличный полузащитник Александру Максим, который в прошедшем сезоне выдал неплохую результативность. За 34 встречи игрок забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.
«Галатасарай»
Перед стартом: В прошедшем сезоне чемпионата Турции команда заняла 1-е место в таблице с 95-ю очками в активе. «Галатасарай» опередил «Фенербахче» на 11 баллов.
Стоит отметить, что и в гостях команда выступала очень уверенно в прошедшем сезоне, набрав 47 очков из 54-х возможных.
Последние матчи: Летом «Галатасарай» провел целую серию контрольных матчей. В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Лацио» (2:2), сравняв счет на 74-й минуте.
В последних 5-и товарищеских матчах «Галатасарай» 4 раза победил и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда забила 15 голов при 7-и пропущенных мячей.
Состояние команды: «Галатасарай» находится в отличной форме. К тому же, этим летом клуб смог выкупить нападающего Виктора Осимхена, который феерил в прошлом сезоне за турецкую команду.
Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Галатасарай» стабильно обыгрывал «Газиантеп». Команда и на сей раз способна победить на чужом поле, «Галатасарай» гораздо мастеровитее соперника.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах «Газиантеп» 4 раза сыграл вничью
- «Галатасарай» не проиграл ни одного из последних 16-и матчей
- В последних 5-и очных встречах «Галатасарай» стабильно обыгрывал «Газиантеп»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.35, победа «Газиантепа» — 8.00, ничья — за 5.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.50 соответственно.
Прогноз: «Галатасарай» забьет много голов. Команда способна сыграть результативно.
Ставка: Индивидуальный тотал «Галатасарая» 2.5 больше за 2.17.
Прогноз: «Галатасарай» уверенно победит.
Ставка: Победа «Галатасарая» с форой (-1.5) за 1.95.