    «Линкольн»«Линкольн» — «Ноа». Онлайн, прямая трансляция Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов? Энтони РобинсонЭнтони Робинсон: лучший фулбек АПЛ, которого никто не купит
    «Галатасарай» одержит уверенную победу?

    Газиантеп — Галатасарай: прогноз на футбол и ставка за 2.17

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Галатасарай»
    Виктор Осимхен — нападающий «Галатасарая»
    «Газиантеп» встретится с «Галатасараем» в матче 1-го тура чемпионата Турции. Поединок пройдет 8 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Турция. Суперлига 08 Августа 2025 года

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •  Газиантеп 21:30 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «Газиантеп»

    Перед стартом: В прошедшем сезоне команда боролась за выживание в чемпионате Турции. «Газиантеп» занял 14-е место в таблице с 45-ю очками в активе, опередив «красную зону» на 8 пунктов.

    К слову, на своем поле команда выступала довольно неплохо, занимая 7-е место в лиге по результатам домашних встреч. «Газиантеп» в прошлом сезоне набрал 34 очка из 54-х возможных в гостях.

    Газиантеп — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Этим летом команда провела 2 товарищеских матча. В 1-м поединке «Газиантеп» проиграл «Кайсериспору» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 57-й минуте.

    Затем команда сыграла вничью с «Аланьяспором» (0:0). В последних 5-и встречах «Газиантеп» 4 раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл.

    Не сыграют: Даубин и Ндиайе (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Газиантеп» уже несколько лет является середняком в чемпионате Турции. Уже в 1-м туре команда сыграет против одного из лидеров лиги «Галатасарая».

    У «Газиантепа» есть отличный полузащитник Александру Максим, который в прошедшем сезоне выдал неплохую результативность. За 34 встречи игрок забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.

    «Галатасарай»

    Перед стартом: В прошедшем сезоне чемпионата Турции команда заняла 1-е место в таблице с 95-ю очками в активе. «Галатасарай» опередил «Фенербахче» на 11 баллов.

    Стоит отметить, что и в гостях команда выступала очень уверенно в прошедшем сезоне, набрав 47 очков из 54-х возможных.

    • Последние матчи: Летом «Галатасарай» провел целую серию контрольных матчей. В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Лацио» (2:2), сравняв счет на 74-й минуте.

    В последних 5-и товарищеских матчах «Галатасарай» 4 раза победил и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда забила 15 голов при 7-и пропущенных мячей.

    Состояние команды: «Галатасарай» находится в отличной форме. К тому же, этим летом клуб смог выкупить нападающего Виктора Осимхена, который феерил в прошлом сезоне за турецкую команду.

    Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Галатасарай» стабильно обыгрывал «Газиантеп». Команда и на сей раз способна победить на чужом поле, «Галатасарай» гораздо мастеровитее соперника.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Газиантеп» 4 раза сыграл вничью

    • «Галатасарай» не проиграл ни одного из последних 16-и матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Галатасарай» стабильно обыгрывал «Газиантеп»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.35, победа «Газиантепа» — 8.00, ничья — за 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: «Галатасарай» забьет много голов. Команда способна сыграть результативно.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Галатасарая» 2.5 больше за 2.17.

    Прогноз: «Галатасарай» уверенно победит.

    Ставка: Победа «Галатасарая» с форой (-1.5) за 1.95.

    Газиантеп — Галатасарай: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 08.08.202521:30. «Галатасарай» одержит уверенную победу?
