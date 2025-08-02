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    Смогут ли уфимцы набрать очки?

    Уфа — Шинник: прогноз на футбол и ставка за 3.05

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Шинник»
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    «Уфа»
    «Уфа» встретится с «Шинником» в матче 3-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 2 августа и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Августа 2025 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 16:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: Команда не самым лучшим образом стартовал в Первой лиге. После 2-х туров «Уфа» занимает 16-е место в таблице, набрав за этот период только 1 балл.

    Напомним, что в прошедшем сезоне Первой лиги уфимцы также боролись за выживание, заняв 15-е место в лиге и опередив зону вылета на 3 балла.

    Уфа — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Уфа» проиграла «Факелу» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 80-й минуте. До этого команда сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1).

    Этим летом «Уфа» также провела одну товарищескую встречу против махачкалинского «Динамо» и сыграла вничью со счетом 0:0.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Уфа» начала сезон не лучшим образом, пока команда не смогла победить ни в одном из 2-х встреч в Первой лиге. К тому же, за этот период уфимцы забили только 1 гол.

    Стоит отметить, что «Уфа» в прошлом очном поединке победил «Шинник» со счетом 1:0, забив победный гол уже на 22-й минуте. Сможет ли команда на сей раз набрать очки? Большой вопрос...

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославская команда также не может похвастаться удачным стартом. После 2-х туров в Первой лиге «Шинник» занимает 15-е место в таблице с 1-м баллом в копилке.

    У команды также есть проблемы с результативностью. «Шинник», как и «Уфа», забил только 1 гол в последних 2-х встречах при 2-х пропущенных мячах.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Шинник» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 1:1, упустив минимальное преимущество на 63-й минуте.

    До этого команда проиграла «Уралу» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 37-й минуте. Казалось, что «Шинник» мог добиться результата, но за 6 ударов в створ не получилось забить ни одного гола.

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    Состояние команды: Ярославцы уже на протяжении нескольких лет болтается во второй части турнирной таблицы, борясь за выживание в Первой лиге. «Шиннику» необходимо попытаться начать серию с набранными очками.

    Стоит отметить, что команда не может победить на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок «Шинник» 6 раз проиграл и однажды сыграл вничью. Команде нужно прерывать эту серию.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х встречах «Уфа» забила всего 1 гол

    • «Шинник» не может победить на протяжении 7-и последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Шинник» 4 раза обыграл «Уфу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уфы» — 2.35, победа «Шинника» — 3.25, ничья — за 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.58 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Уфа» и «Шинник» находятся не в самой лучшей форме.

    Ставка: Ничья за 3.05.

    Прогноз: Ничья точно не будет нулевой. Команды забьют минимум по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уфа — Шинник?

    Матч Уфа — Шинник состоится 02 августа 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Уфа — Шинник?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уфа — Шинник?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уфа — Шинник?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уфа — Шинник?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уфы» — 2.35, победа «Шинника» — 3.25, ничья — за 3.05.

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