Уфа — Шинник: прогноз на футбол и ставка за 3.05

«Уфа» встретится с «Шинником» в матче 3-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 2 августа и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Команда не самым лучшим образом стартовал в Первой лиге. После 2-х туров «Уфа» занимает 16-е место в таблице, набрав за этот период только 1 балл.

Напомним, что в прошедшем сезоне Первой лиги уфимцы также боролись за выживание, заняв 15-е место в лиге и опередив зону вылета на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Уфа» проиграла «Факелу» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 80-й минуте. До этого команда сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1).

Этим летом «Уфа» также провела одну товарищескую встречу против махачкалинского «Динамо» и сыграла вничью со счетом 0:0.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Уфа» начала сезон не лучшим образом, пока команда не смогла победить ни в одном из 2-х встреч в Первой лиге. К тому же, за этот период уфимцы забили только 1 гол.

Стоит отметить, что «Уфа» в прошлом очном поединке победил «Шинник» со счетом 1:0, забив победный гол уже на 22-й минуте. Сможет ли команда на сей раз набрать очки? Большой вопрос...

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославская команда также не может похвастаться удачным стартом. После 2-х туров в Первой лиге «Шинник» занимает 15-е место в таблице с 1-м баллом в копилке.

У команды также есть проблемы с результативностью. «Шинник», как и «Уфа», забил только 1 гол в последних 2-х встречах при 2-х пропущенных мячах.

Последние матчи: В прошлом поединке «Шинник» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 1:1, упустив минимальное преимущество на 63-й минуте.

До этого команда проиграла «Уралу» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 37-й минуте. Казалось, что «Шинник» мог добиться результата, но за 6 ударов в створ не получилось забить ни одного гола.

Состояние команды: Ярославцы уже на протяжении нескольких лет болтается во второй части турнирной таблицы, борясь за выживание в Первой лиге. «Шиннику» необходимо попытаться начать серию с набранными очками.

Стоит отметить, что команда не может победить на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок «Шинник» 6 раз проиграл и однажды сыграл вничью. Команде нужно прерывать эту серию.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах «Уфа» забила всего 1 гол

«Шинник» не может победить на протяжении 7-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Шинник» 4 раза обыграл «Уфу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уфы» — 2.35, победа «Шинника» — 3.25, ничья — за 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.58 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Уфа» и «Шинник» находятся не в самой лучшей форме.

Ставка: Ничья за 3.05.

Прогноз: Ничья точно не будет нулевой. Команды забьют минимум по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.90.