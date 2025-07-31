ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Диас — игрок «Баварии»Лучший партнер для Кейна. Почему «Бавария» не ошиблась с переплатой за Луиса Диаса Джеймс ТраффордТраффорд против Эдерсона. Кто должен быть первым номером «Манчестер Сити»? Матеуш РебецкиТайра сразится с Парком, Дункан против Ребецки. Анонс карда UFC Vegas 108
  • 12:00
    • Луис Диас перешел в «Баварию»
  • 15:38
    • Гол Вирца принес победу «Ливерпулю» в товарищеском матче
  • 14:31
    • Арсен Захарян не примет участие в товарищеских играх «Реал Сосьедад»
  • 14:10
    • «СЭ»: Рамиро Ди Лусиано перейдет в ЦСКА из «Банфилда»
  • 13:36
    • Стала известна сумма трансфера Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру»
  • 13:04
    • Официально: Джака стал футболистом «Сандерленда»
  • 11:36
    • Симонс в шаге от перехода в «Челси»
    Все новости спорта

    «Аустрия» легко расправится с грузинами

    Спаэри — Аустрия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Аустрия Вена Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Спаэри» — «Аустрия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аустрия»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Спаэри» и «Аустрия». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спаэри» — «Аустрия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Спаэри

  • Тбилиси
    •  Спаэри 19:00 Аустрия Вена

    Аустрия Вена

  • Вена
    •

    «Спаэри»

    Турнирное положение: Грузины нынче выглядят весьма скромно. Команда не побеждала в 3 своих матчах.

    При этом «Спаэри» уступил в двух своих последних поединках. Да и оборона команды не блещет монолитностью.

    Спаэри — Аустрия Вена: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Грузины уступили «Аустрии» (0:2).

    До того команда была бита «Дилой» (0:2). А вот поединок с кутаисским «Торпедо» завершился успехом в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Спаэри» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Спаэри» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда по всем статьям уступила австрийцам в первой встрече.

    Причем «Спаэри» не забивал в двух своих последних матчах. Да и в плане организации атак у команды имеются заметные сложности.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться атаковать. Грузинам за счастье будет не уступить более статусному оппоненту.

    «Аустрия»

    Турнирное положение: «Фиалки» не преуспевали в летних контрольных матчах. Команда победила всего 1 раз в 4 матчах.

    Причем «Аустрия» недавно вылетела из Кубка Австрии. Да и вообще, победы даются команде весьма и весьма натужно.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 июля
  • Кассьера хочет уйти из «Зенита», «Бавария» нашла замену Кейну, Сафонову подвезут еще одного конкурента
  • 28/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аустрия» уступила «Войтсбергу» (2:3).

    До того команда нанесла поражение «Спаэри» (2:0). А вот чуть ранее она была бита берлинской «Гертой» (1:2).

    При этом «Аустрия» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аустрия» нынче выглядит не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Аустрия» явно превосходит грузин в классе. Да и в первой встрече команда продемонстрировала отнюдь не все свои лучшие качества.

    Команда явно не допустит недооценки соперника. Да и подбор игроков у австрийцев по именам выглядит вполне прилично.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фиалки» явно постараются уверенно закрепить успех первой встречи.

    Статистика для ставок

    • «Аустрия» неизменно забивала в 4 своих последних матчах

    • «Спаэри» проиграл в 2 последних поединках

    • Грузины не побеждают уже 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Австрийцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    «Фиалки» способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника никак не назовешь непроходимой.

    Ставка: Фора «Аустрии» -2.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спаэри — Аустрия?

    Матч Спаэри — Аустрия состоится 31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спаэри — Аустрия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аустрии» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спаэри — Аустрия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аустрии» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спаэри — Аустрия?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спаэри — Аустрия?

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Самсонова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Саккари — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рахимова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Радукану — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Линетт — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Киз — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гуо — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бенчич — Бушар
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Анисимова — Сан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 18:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Спаэри — Аустрия: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:00. «Аустрия» легко расправится с грузинами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры