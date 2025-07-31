Спаэри — Аустрия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Спаэри» и «Аустрия». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спаэри» — «Аустрия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спаэри»

Турнирное положение: Грузины нынче выглядят весьма скромно. Команда не побеждала в 3 своих матчах.

При этом «Спаэри» уступил в двух своих последних поединках. Да и оборона команды не блещет монолитностью.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Грузины уступили «Аустрии» (0:2).

До того команда была бита «Дилой» (0:2). А вот поединок с кутаисским «Торпедо» завершился успехом в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Спаэри» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Спаэри» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда по всем статьям уступила австрийцам в первой встрече.

Причем «Спаэри» не забивал в двух своих последних матчах. Да и в плане организации атак у команды имеются заметные сложности.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться атаковать. Грузинам за счастье будет не уступить более статусному оппоненту.

«Аустрия»

Турнирное положение: «Фиалки» не преуспевали в летних контрольных матчах. Команда победила всего 1 раз в 4 матчах.

Причем «Аустрия» недавно вылетела из Кубка Австрии. Да и вообще, победы даются команде весьма и весьма натужно.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аустрия» уступила «Войтсбергу» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Спаэри» (2:0). А вот чуть ранее она была бита берлинской «Гертой» (1:2).

При этом «Аустрия» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аустрия» нынче выглядит не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Аустрия» явно превосходит грузин в классе. Да и в первой встрече команда продемонстрировала отнюдь не все свои лучшие качества.

Команда явно не допустит недооценки соперника. Да и подбор игроков у австрийцев по именам выглядит вполне прилично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фиалки» явно постараются уверенно закрепить успех первой встречи.

Статистика для ставок

«Аустрия» неизменно забивала в 4 своих последних матчах

«Спаэри» проиграл в 2 последних поединках

Грузины не побеждают уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Австрийцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

«Фиалки» способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника никак не назовешь непроходимой.

Ставка: Фора «Аустрии» -2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.10