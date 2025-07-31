ХИК — Арда. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют ХИК и «Арда». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ХИК — «Арда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ХИК

Турнирное положение: Финны успешно провели первый поединок. Команда на выезде не уступила сопернику.

При этом ХИК в своем чемпионате находится на 3 месте турнирной таблицы. А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 4:2 был обыгран «Гнистан».

До того команда подписала мировую с «Ардой» (0:0). Зато поединок с «Оулу» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ХИК забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: ХИК нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда постепенно набирает обороты.

Причем ХИК имеет вполне надежные тылы. Команда пропустила три мяча в четырех своих последних поединках.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Финны сильнее соперника, и постараются как можно скорее вскрыть его оборону.

«Арда»

Турнирное положение: Болгары уже стартовали в своем чемпионате. Там команда пребывает на 14 позиции.

Причем «Арда» не может победить уже 6 матчей кряду. А вот не проигрывает команда два матча подряд.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Арда» не смогла одолеть «Локомотив» София (1:1).

До того команда расписала паритет с ХИКом (0:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила ЦСКА 1948.

При этом «Арда» в 5 своих последних поединках добыла всего 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арда» нынче выглядит не столь выгодно. Да и проблемы в плане реализации весьма серьезные.

При этом «Арда» относительно неплохо провела серию летних спаррингов. Из пяти поединков команда победила дважды.

Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у болгар по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Болгары наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Арда» не может победить 6 матчей кряду

ХИК не проигрывал в 4 своих последних поединках

Финны в 4 последних матчах настреляли 12 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ХИК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Финны явно сильнее соперника, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.

ХИК способен прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче весьма далек от оптимальных кондиций.

Ставка: Победа ХИКа в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.20