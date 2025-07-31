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    Брондбю — Торсхавн: прогноз на футбол и ставка за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Брондбю» — «Торсхавн»
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    Филип Буннгор
    31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Брондбю» и «Торсхавн». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брондбю» — «Торсхавн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Брондбю

  • Брондбю
    •  Брондбю 20:30 ХБ Торсхавн

    ХБ Торсхавн

  • Торсхавн
    •

    «Брондбю»

    Турнирное положение: «Брондбю» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря третьей позиции в чемпионате Дании.

    Команда вступила в борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только недавно стартовало.

    Брондбю — ХБ Торсхавн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура чемпионата Дании клуб набрал три очка, одержав победу над «Норшелланном» (1:0).

    Ранее в коллектив в поединке, который пришелся как раз на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, коллектив на выезде сыграл вничью 1:1, поэтому ему нужна победа дома.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были контрольными и официальными, «Брондбю» выиграл пять при одной ничьей, а в восьми последних поединках не проиграли.

    Это не обещает хозяевам отличные шансы на победу в ответной игре, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Филип Буннгор — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.

    «Торсхавн»

    Турнирное положение: Фарерский «Торсхавн» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.

    Команда начала борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальный чемпионат 2025 года в самом разгаре.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб дома сыграл вничью 1:1, поэтому на выезде ему нужно побеждать.

    Перед этим коллектив в рамках 16-го тура текущего розыгрыша чемпионата страны коллектив на чужом поле разошелся мировой с «Б36» (2:2) и занимает третье место.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Торсхавн» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.

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    Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на итоговый успех, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, шансы на это невелики, если учесть преимущество соперника в классе.

    Якуп Томсен — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Брондбю» забивали меньше 3,5 голов

    • в восьми последних матчах «Торсхавна» забивали обе команды

    • в девяти последних матчах «Торсхавн» ни разу не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.08. Ничья — в 10.50, победа «Торсхавна» — в 24.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Брондбю».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брондбю — Торсхавн?

    Матч Брондбю — Торсхавн состоится 31 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брондбю — Торсхавн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брондбю — Торсхавн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брондбю — Торсхавн?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брондбю — Торсхавн?

    Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.08. Ничья — в 10.50, победа «Торсхавна» — в 24.00.

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    Брондбю — Торсхавн: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:30. Станет ли Дания свидетелем конфуза?
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