Брондбю — Торсхавн: прогноз на футбол и ставка за 2.10

31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Брондбю» и «Торсхавн». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брондбю» — «Торсхавн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брондбю»

Турнирное положение: «Брондбю» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря третьей позиции в чемпионате Дании.

Команда вступила в борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только недавно стартовало.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура чемпионата Дании клуб набрал три очка, одержав победу над «Норшелланном» (1:0).

Ранее в коллектив в поединке, который пришелся как раз на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, коллектив на выезде сыграл вничью 1:1, поэтому ему нужна победа дома.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были контрольными и официальными, «Брондбю» выиграл пять при одной ничьей, а в восьми последних поединках не проиграли.

Это не обещает хозяевам отличные шансы на победу в ответной игре, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Филип Буннгор — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.

«Торсхавн»

Турнирное положение: Фарерский «Торсхавн» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.

Команда начала борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальный чемпионат 2025 года в самом разгаре.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб дома сыграл вничью 1:1, поэтому на выезде ему нужно побеждать.

Перед этим коллектив в рамках 16-го тура текущего розыгрыша чемпионата страны коллектив на чужом поле разошелся мировой с «Б36» (2:2) и занимает третье место.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Торсхавн» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на итоговый успех, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, шансы на это невелики, если учесть преимущество соперника в классе.

Якуп Томсен — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Брондбю» забивали меньше 3,5 голов

в восьми последних матчах «Торсхавна» забивали обе команды

в девяти последних матчах «Торсхавн» ни разу не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.08. Ничья — в 10.50, победа «Торсхавна» — в 24.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Брондбю».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.50