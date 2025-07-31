Брондбю — Торсхавн: прогноз на футбол и ставка за 2.10

Брондбю
ХБ Торсхавн
«Брондбю»
Турнирное положение: «Брондбю» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря третьей позиции в чемпионате Дании.
Команда вступила в борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша только недавно стартовало.
Брондбю — ХБ Торсхавн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура чемпионата Дании клуб набрал три очка, одержав победу над «Норшелланном» (1:0).
Ранее в коллектив в поединке, который пришелся как раз на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, коллектив на выезде сыграл вничью 1:1, поэтому ему нужна победа дома.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были контрольными и официальными, «Брондбю» выиграл пять при одной ничьей, а в восьми последних поединках не проиграли.
Это не обещает хозяевам отличные шансы на победу в ответной игре, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Филип Буннгор — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.
«Торсхавн»
Турнирное положение: Фарерский «Торсхавн» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.
Команда начала борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальный чемпионат 2025 года в самом разгаре.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб дома сыграл вничью 1:1, поэтому на выезде ему нужно побеждать.
Перед этим коллектив в рамках 16-го тура текущего розыгрыша чемпионата страны коллектив на чужом поле разошелся мировой с «Б36» (2:2) и занимает третье место.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Торсхавн» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на итоговый успех, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, шансы на это невелики, если учесть преимущество соперника в классе.
Якуп Томсен — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Брондбю» забивали меньше 3,5 голов
- в восьми последних матчах «Торсхавна» забивали обе команды
- в девяти последних матчах «Торсхавн» ни разу не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.08. Ничья — в 10.50, победа «Торсхавна» — в 24.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.
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Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.
Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Брондбю».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.50