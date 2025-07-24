Пюник — Дьер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Пюник
Дьёр
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении сезона 2024/2025. Команда из Еревана набрала 53 очка, одержав 17 побед, сыграв 2 встречи вничью и проиграв 11 поединков.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее «Тре Фиори», выиграв дома со счётом 5:0 и проиграв в гостях — 0:1.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах ереванская команда одержала две победы и потерпела три поражения.
«Дьер»
Турнирная таблица: «Дьёр» завершил чемпионат Венгрии на четвёртом месте, набрав 53 очка.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций футболисты «Дьёра» провели четыре товарищеские игры, в последней контрольной игре венгры переигралы «Карпаты» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В товарищеских матчах «Дьёр» выиграл у сербов из «Бачка-Топола» (3:1), сыграл вничью с чешским клубом «Артис Брно» (1:1) и проиграл израильскому коллективу «Маккаби» Хайфа (0:2).
Статистика для ставок
- «Дьер» финишировал на 4 месте в чемпионата Венгрии
- «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении
- «Дьер» и «Пюник» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Тре Фиори» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Ильвес — АЗ Алкмар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Команды примерно одинакового уровня, можно ожидать от «Пюника» и «Дьера» результативной игры.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.