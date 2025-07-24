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    Пюник — Дьер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Дьер»
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    «Кальмар» — «Пюник»
    «Пюник» из Армении дома сыграет против «Дьера» из Венгрии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Дьер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Пюник

  • Ереван
    •  Пюник 19:00 Дьёр

    Дьёр

  • Венгрия. Национальный чемпионат I
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    «Пюник»

    Турнирная таблица: «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении сезона 2024/2025. Команда из Еревана набрала 53 очка, одержав 17 побед, сыграв 2 встречи вничью и проиграв 11 поединков.

    Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее «Тре Фиори», выиграв дома со счётом 5:0 и проиграв в гостях — 0:1.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах ереванская команда одержала две победы и потерпела три поражения.

    «Дьер»

    Турнирная таблица: «Дьёр» завершил чемпионат Венгрии на четвёртом месте, набрав 53 очка.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций футболисты «Дьёра» провели четыре товарищеские игры, в последней контрольной игре венгры переигралы «Карпаты» (2:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В товарищеских матчах «Дьёр» выиграл у сербов из «Бачка-Топола» (3:1), сыграл вничью с чешским клубом «Артис Брно» (1:1) и проиграл израильскому коллективу «Маккаби» Хайфа (0:2).

    Статистика для ставок

    • «Дьер» финишировал на 4 месте в чемпионата Венгрии

    • «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении

    • «Дьер» и «Пюник» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Тре Фиори» — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: Команды примерно одинакового уровня, можно ожидать от «Пюника» и «Дьера» результативной игры.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пюник — Дьер?

    Матч Пюник — Дьер состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пюник — Дьер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пюник — Дьер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да » с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пюник — Дьер?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пюник — Дьер?

    Коэффициенты букмекеров: : «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Тре Фиори» — в 3.30.

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