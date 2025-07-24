Пюник — Дьер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Пюник» из Армении дома сыграет против «Дьера» из Венгрии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Дьер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении сезона 2024/2025. Команда из Еревана набрала 53 очка, одержав 17 побед, сыграв 2 встречи вничью и проиграв 11 поединков.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее «Тре Фиори», выиграв дома со счётом 5:0 и проиграв в гостях — 0:1.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах ереванская команда одержала две победы и потерпела три поражения.

«Дьер»

Турнирная таблица: «Дьёр» завершил чемпионат Венгрии на четвёртом месте, набрав 53 очка.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций футболисты «Дьёра» провели четыре товарищеские игры, в последней контрольной игре венгры переигралы «Карпаты» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В товарищеских матчах «Дьёр» выиграл у сербов из «Бачка-Топола» (3:1), сыграл вничью с чешским клубом «Артис Брно» (1:1) и проиграл израильскому коллективу «Маккаби» Хайфа (0:2).

Статистика для ставок

«Дьер» финишировал на 4 месте в чемпионата Венгрии

«Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении

«Дьер» и «Пюник» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Тре Фиори» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Команды примерно одинакового уровня, можно ожидать от «Пюника» и «Дьера» результативной игры.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.