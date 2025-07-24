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    Ларн — Приштина. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    «Приштина»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Ларн» и «Приштина». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ларн» — «Приштина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Ларн

  • Ларн
    •  Ларн 22:00 Приштина

    Приштина

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Ларн»

    Турнирное положение: «Ларн» неплохо выступил в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 2 место.

    При этом «Ларн» на 22 очка отстал от чемпиона. А вот в летних спаррингах команда смотрелась весьма выгодно, добыв 3 победы в 4 матчах.

    Ларн — Приштина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Ларн» подписал мировую с «Портстюартом» (1:1).

    До того команда в серии пенальти одолела «Ауду». А вот первый поединок с тем же соперником принес сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ларн» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Ларн» нынче выглядит достаточно монолитно. Команда не проигрывает еще с начала марта.

    Причем «Ларн» подписал мировые в трех своих последних поединках. Да и оборона в этих поединках выглядела не столь монолитно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Североирландцы постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Приштина»

    Турнирное положение: «Приштина» минувший сезон провела не столь успешно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Косово.

    Причем «Приштина» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Приштина» одолела «Шериф» (2:1).

    До того команда была бита тем же соперником (0:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Малишево» (2:2).

    При этом «Приштина» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Приштина» раздосадована вылетом из квалификации Лиги Европы. Да и с реализацией у команды не все столь позитивно.

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    При этом «Приштина» является миролюбивой командой. В 36 матчах минувшего чемпионата Косово она подписала 15 мировых.

    Команда в среднем побеждает в каждом третьем своем поединке. Вот только поединок с «Шерифом» обнажил проблемы косоваров в обороне.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Косовары постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

    Статистика для ставок

    • «Приштина» пропустила 5 мячей в 2 своих последних поединках

    • «Ларн» не проигрывает еще с начала марта

    • «Ларн» имеет действующий трехматчевый ничейный сериал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ларн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Ларн» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

    Североирландцы способны еще прибавить в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Ларна» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ларн — Приштина?

    Матч Ларн — Приштина состоится 24 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ларн — Приштина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ларн — Приштина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ларн — Приштина?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ларн — Приштина?

    Коэффициенты букмекеров: «Ларн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Ларн — Приштина: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 24.07.202522:00. «Приштину» ждёт коллизия
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