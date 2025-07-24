Дечич — Рапид Вена: прогноз на футбол и ставка за 2.05

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Дечич» и «Рапид» Вена. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дечич» — «Рапид» Вена, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дечич»

Турнирное положение: Черногорский «Дечич» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря завоеванию Кубка страны, в финале которого обыграл «Морнар» Бар.

Команда уже прошла одну стадию отбора европейского турнира, где в стартовом раунде сумела преодолеть сопротивление северомакедонского «Силекса».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом круге квалификации Лиги конференций, клуб на чужом поле проиграл все тому же северомакедонскому сопернику (1:2).

Ранее в поединке, который был первым на той же стадии отбора европейского турнира, коллектив в домашних стенах одержал победу над «Силексом» (2:0).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Дечич» проиграл лишь раз при шести победах и пяти ничьих.

Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет нелегко, если учесть преимущество соперника в классе.

Три гола команды в квалификации Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.

«Рапид» Вена

Турнирное положение: «Рапид» Вена получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря успеху в соответствующем плей-офф австрийского чемпионата.

Команда заняла пятую позицию в национальном первенстве, после чего и сыграла в стыковых поединках за право сыграть в Лиге конференций, в которых по сумме двух играх разобралась с ЛАСКом.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле сыграл вничью с немецким «Унион» Берлином (1:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже одержал победу, когда ничего противопоставить ему не смогла словацкая «Жилина» (5:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Рапид» Вена ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

Команда еще не забивала голов в новом сезоне.

Статистика для ставок

в 11-ти из 12-ти последних матчей «Дечич» не проиграл

в шести из девяти последних матчей «Дечича» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Рапид» выиграл и не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.10, победа «Дечича» — в 13.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Рапида».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45