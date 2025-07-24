Дечич — Рапид Вена: прогноз на футбол и ставка за 2.05

Дечич
Рапид Вена
«Дечич»
Турнирное положение: Черногорский «Дечич» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря завоеванию Кубка страны, в финале которого обыграл «Морнар» Бар.
Команда уже прошла одну стадию отбора европейского турнира, где в стартовом раунде сумела преодолеть сопротивление северомакедонского «Силекса».
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом круге квалификации Лиги конференций, клуб на чужом поле проиграл все тому же северомакедонскому сопернику (1:2).
Ранее в поединке, который был первым на той же стадии отбора европейского турнира, коллектив в домашних стенах одержал победу над «Силексом» (2:0).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Дечич» проиграл лишь раз при шести победах и пяти ничьих.
Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет нелегко, если учесть преимущество соперника в классе.
Три гола команды в квалификации Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.
«Рапид» Вена
Турнирное положение: «Рапид» Вена получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря успеху в соответствующем плей-офф австрийского чемпионата.
Команда заняла пятую позицию в национальном первенстве, после чего и сыграла в стыковых поединках за право сыграть в Лиге конференций, в которых по сумме двух играх разобралась с ЛАСКом.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле сыграл вничью с немецким «Унион» Берлином (1:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже одержал победу, когда ничего противопоставить ему не смогла словацкая «Жилина» (5:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Рапид» Вена ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.
Команда еще не забивала голов в новом сезоне.
Статистика для ставок
- в 11-ти из 12-ти последних матчей «Дечич» не проиграл
- в шести из девяти последних матчей «Дечича» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Рапид» выиграл и не пропустил.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.10, победа «Дечича» — в 13.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах гостей.
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Рапида».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45