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    Дечич — Рапид Вена: прогноз на футбол и ставка за 2.05

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    «Рапид» Вена
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Дечич» и «Рапид» Вена. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дечич» — «Рапид» Вена, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Дечич

  • Тузи
    •  Дечич 22:00 Рапид Вена

    Рапид Вена

  • Вена
    •

    «Дечич»

    Турнирное положение: Черногорский «Дечич» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря завоеванию Кубка страны, в финале которого обыграл «Морнар» Бар.

    Команда уже прошла одну стадию отбора европейского турнира, где в стартовом раунде сумела преодолеть сопротивление северомакедонского «Силекса».

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом круге квалификации Лиги конференций, клуб на чужом поле проиграл все тому же северомакедонскому сопернику (1:2).

    Ранее в поединке, который был первым на той же стадии отбора европейского турнира, коллектив в домашних стенах одержал победу над «Силексом» (2:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Дечич» проиграл лишь раз при шести победах и пяти ничьих.

    Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет нелегко, если учесть преимущество соперника в классе.

    Три гола команды в квалификации Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.

    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: «Рапид» Вена получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря успеху в соответствующем плей-офф австрийского чемпионата.

    Команда заняла пятую позицию в национальном первенстве, после чего и сыграла в стыковых поединках за право сыграть в Лиге конференций, в которых по сумме двух играх разобралась с ЛАСКом.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле сыграл вничью с немецким «Унион» Берлином (1:1).

    Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже одержал победу, когда ничего противопоставить ему не смогла словацкая «Жилина» (5:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Рапид» Вена ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

    Команда еще не забивала голов в новом сезоне.

    Статистика для ставок

    • в 11-ти из 12-ти последних матчей «Дечич» не проиграл

    • в шести из девяти последних матчей «Дечича» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Рапид» выиграл и не пропустил.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.10, победа «Дечича» — в 13.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Рапида».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дечич — Рапид Вена?

    Матч Дечич — Рапид Вена состоится 24 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дечич — Рапид Вена?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дечич — Рапид Вена?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дечич — Рапид Вена?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дечич — Рапид Вена?

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.10, победа «Дечича» — в 13.00.

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