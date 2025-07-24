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    «Аустрия» учинит разгром грузинам

    Аустрия — Спаэри. Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аустрия» — «Спаэри»
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    «Аустрия»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Аустрия» и «Спаэри». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» — «Спаэри», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Аустрия Вена

  • Вена
    •  Аустрия Вена 21:30 Спаэри

    Спаэри

  • Тбилиси
    •

    «Аустрия»

    Турнирное положение: «Аустрия» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аустрия» в 4 летних контрольных матчах победила всего 1 раз. А вот поединки с крепкими соперниками даются тяжело.

    Аустрия Вена — Спаэри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аустрия» уступила «Герте» (1:2).

    До того команда учинила разгром «Парндорфу» (6:0). А вот поединок с «ФАК Виен» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Аустрия» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Аустрия» не блещет стабильностью результатов. Да и в летних спаррингах команда явно не преуспевала.

    Причем «Аустрия» явно намерена квалифицировать в групповой этап Лиги конференций. Да и оппонента явно не назовешь непроходимым.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оперативно снять все вопросы относительно победителя.

    «Спаэри»

    Турнирное положение: «Спаэри» выступает во втором по рангу грузинском дивизионе. Команда нынче находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спаэри» уступил всего 1 раз в 16 матчах. А вот средняя результативность даже на таком уровне не дотягивает до 2 мячей за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Спаэри» был бит «Дилой» (0:2).

    До того команда в серии пенальти одолела кутаисское «Торпедо». А вот чуть ранее она переиграла «Сиони» (1:0).

    При этом «Спаэри» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась одним забитым мячом при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Спаэри» не может победить уже 2 матча кряду. Да и с реализацией у команды имеются серьезные проблемы.

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    При этом «Спаэри» недавно вылетел из Кубка Грузии. Да и подбор игроков у грузинского клуба весьма скромный.

    Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Между тем, обороне явно придется несладко в Вене.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда будет всеми силами сдерживать атаки австрийцев.

    Статистика для ставок

    • Грузины в среднем пропускают реже одного мяча за матч

    • Австрийцы в 4 летних спаррингах победили всего 1 раз

    • «Спаэри» не забивает уже 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.50.

    Прогноз: «Аустрия» имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и наверняка активно понесется к воротам соперника.

    Австрийцы способны прибавить в плане реализации, да и соперник явно не блистал в последних матчах.

    Ставка: Фора «Аустрии» -3.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аустрия — Спаэри?

    Матч Аустрия — Спаэри состоится 24 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аустрия — Спаэри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аустрии» -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аустрия — Спаэри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аустрии» -3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.43.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аустрия — Спаэри?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аустрия — Спаэри?

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

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    Аустрия — Спаэри: прогноз и ставка за 2.43, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:30. «Аустрия» учинит разгром грузинам
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