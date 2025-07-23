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    «Карабах» стартует в Лиге чемпионов с победы?

    Шелбурн — Карабах: прогноз на футбол и ставка за 1.98

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    Прогноз и ставки на «Шелбурн» — «Карабах»
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    «Шелбурн» из Ирландии дома сыграет протви «Карабаха» из Азербайджана в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 23 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шелбурн» — «Карабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Июля 2025 года

    Шелбурн

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шелбурн 21:45 Карабах

    Карабах

  • Агдам
    •

    «Шелбурн»

    Турнирная таблица: В Премьер-Дивизионе «Шелбурн» занимает 5 место, после 25 туров команда набрала 35 очков. От лидера чемпионской гонки «Шемрок Роверс» отставание составляет 14 очков.

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурн» с минимальным пересом переиграл «Линфилд» из Северной Ирландии (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    Шелбурн — Карабах: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Шелбурн» не проигрывает уже шестой матч подряд, выиграв три встречи и сыграв вничью в трёх играх.

    «Карабах»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа. Матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха». В минувшем розыгрыше внутреннего первенства «скакуны» завоевали титул, набрав 89 очков.

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    • Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Карабах» сыграл четыре товарищеских матча, в последней контрольной встрече чемпионы Азербайджана проиграли «Зальцбургу» (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» смог выиграть лишь у «Твенте» (3:2) в контрольной игре. В остальных поединках клуб уступил «Твенте» (1:2) и «Металлитсу» (4:5).

    Статистика для ставок

    • «Шелбурн» — чемпион Ирландии

    • «Карабах» — чемпион Азербайджана

    • Ранее «Шелбурн» и «Карабах» в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа «Шелбурна» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.13.

    Прогноз: «Карабах» на голову сильнее оппонентов из «Шелбурна», клуб из Азербайджана вполне может рассчитывать на крупную победу в предстоящей игре.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.98.

    Прогноз: В среднем за игру «Карабах» забивает три мяча, ожидаем от матча результативной игры.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелбурн — Карабах?

    Матч Шелбурн — Карабах состоится 23 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелбурн — Карабах?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелбурн — Карабах?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелбурн — Карабах?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелбурн — Карабах?

    Коэффициенты букмекеров: : «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа «Шелбурна» — в 5.30.

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    Шелбурн — Карабах: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 23.07.202521:45. «Карабах» стартует в Лиге чемпионов с победы?
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