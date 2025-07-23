Шелбурн — Карабах: прогноз на футбол и ставка за 1.98

Шелбурн
Карабах
«Шелбурн»
Турнирная таблица: В Премьер-Дивизионе «Шелбурн» занимает 5 место, после 25 туров команда набрала 35 очков. От лидера чемпионской гонки «Шемрок Роверс» отставание составляет 14 очков.
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурн» с минимальным пересом переиграл «Линфилд» из Северной Ирландии (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).
Шелбурн — Карабах: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Шелбурн» не проигрывает уже шестой матч подряд, выиграв три встречи и сыграв вничью в трёх играх.
«Карабах»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа. Матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха». В минувшем розыгрыше внутреннего первенства «скакуны» завоевали титул, набрав 89 очков.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Карабах» сыграл четыре товарищеских матча, в последней контрольной встрече чемпионы Азербайджана проиграли «Зальцбургу» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» смог выиграть лишь у «Твенте» (3:2) в контрольной игре. В остальных поединках клуб уступил «Твенте» (1:2) и «Металлитсу» (4:5).
Статистика для ставок
- «Шелбурн» — чемпион Ирландии
- «Карабах» — чемпион Азербайджана
- Ранее «Шелбурн» и «Карабах» в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа «Шелбурна» — в 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.13.
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Прогноз: «Карабах» на голову сильнее оппонентов из «Шелбурна», клуб из Азербайджана вполне может рассчитывать на крупную победу в предстоящей игре.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.98.
Прогноз: В среднем за игру «Карабах» забивает три мяча, ожидаем от матча результативной игры.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.