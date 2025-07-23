Левадия — Иберия: прогноз на футбол и ставка за 2.55

Эстонская «Левадия» дома сыграет против грузинской «Иберии» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 23 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Иберия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Левадия»

Турнирная таблица: В эстонском первенстве «Левадия» занимает 1 место с 50 набранными очками.

Последние матчи: Чемпион Эстонии «Левадия» перебралась в Лигу конференций из Лиги чемпионов. В самом престижном клубном турнире УЕФА «Левадия» потерпела фиаско в противостоянии с лучшей командй Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Что касается внутреннего первенства, то здесь «Левадия» добилась победы в 21 туре. Участник Лиги конференций выиграл у клуба Лаагри (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Поединком против «Лаагри», футболистам «Левадии» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию.

«Иберия»

Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров клуб набрал 44 очков и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».

Последние матчи: «Иберия» также стартовала в еврокубках с Лиги чемпионов, в первом раунде чемпион Грузии уступил «Мальмё» из Швеции (1:3 — дома, 1:3 — в гостях). Таким образом грузинский клуб перебрался в Лигу конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Иберия» проигрывает в четвёртом матче подряд, помимо неудач в матчах Лиги чемпионов, грузины потерпели фиаско в поединках с «Торпедо» Кутаиси (0:1) и «Дилой» (1:3) в рамках чемпионата Грузии.

Статистика для ставок

«Левадия» — чемпион Эстонии

«Иберия» — чемпион Грузии

«Левадия» и «Иберия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа «Иберия» — в 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Иберия» сейчас испытывает игровой кризис, команда не может выиграть в четвёртом матче подряд, у «Левадии» есть шанс добиться положительного результата в игре против грузинского чемпиона.

Ставка: Победа «Левадии» с коэффициентом 2.55.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, футболисты «Иберии» и «Левадии» вполне могут обменяться голами в предстоящем поединке.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.