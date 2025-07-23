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    Воспользуется ли «Левадия» игровым кризисом сопернка?

    Левадия — Иберия: прогноз на футбол и ставка за 2.55

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    «Левадия» — РФШ. Лига чемпионов 2025/2026
    Эстонская «Левадия» дома сыграет против грузинской «Иберии» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 23 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Иберия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Июля 2025 года

    Левадия

  • Таллин
    •  Левадия 19:30 Иберия 1999

    Иберия 1999

  • Тбилиси
    •

    «Левадия»

    Турнирная таблица: В эстонском первенстве «Левадия» занимает 1 место с 50 набранными очками.

    Последние матчи: Чемпион Эстонии «Левадия» перебралась в Лигу конференций из Лиги чемпионов. В самом престижном клубном турнире УЕФА «Левадия» потерпела фиаско в противостоянии с лучшей командй Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Что касается внутреннего первенства, то здесь «Левадия» добилась победы в 21 туре. Участник Лиги конференций выиграл у клуба Лаагри (3:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Поединком против «Лаагри», футболистам «Левадии» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию.

    «Иберия»

    Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров клуб набрал 44 очков и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».

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    • Последние матчи: «Иберия» также стартовала в еврокубках с Лиги чемпионов, в первом раунде чемпион Грузии уступил «Мальмё» из Швеции (1:3 — дома, 1:3 — в гостях). Таким образом грузинский клуб перебрался в Лигу конференций.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Иберия» проигрывает в четвёртом матче подряд, помимо неудач в матчах Лиги чемпионов, грузины потерпели фиаско в поединках с «Торпедо» Кутаиси (0:1) и «Дилой» (1:3) в рамках чемпионата Грузии.

    Статистика для ставок

    • «Левадия» — чемпион Эстонии

    • «Иберия» — чемпион Грузии

    • «Левадия» и «Иберия» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа «Иберия» — в 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Иберия» сейчас испытывает игровой кризис, команда не может выиграть в четвёртом матче подряд, у «Левадии» есть шанс добиться положительного результата в игре против грузинского чемпиона.

    Ставка: Победа «Левадии» с коэффициентом 2.55.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, футболисты «Иберии» и «Левадии» вполне могут обменяться голами в предстоящем поединке.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.78.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Левадия — Иберия?

    Матч Левадия — Иберия состоится 23 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Левадия — Иберия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Левадии».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Левадия — Иберия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Левадии»» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Левадия — Иберия?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Левадия — Иберия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа «Иберия» — в 2.60.

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    Левадия — Иберия: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 23.07.202519:30. Воспользуется ли «Левадия» игровым кризисом сопернка?
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