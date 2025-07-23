Левадия — Иберия: прогноз на футбол и ставка за 2.55

Левадия
Иберия 1999
«Левадия»
Турнирная таблица: В эстонском первенстве «Левадия» занимает 1 место с 50 набранными очками.
Последние матчи: Чемпион Эстонии «Левадия» перебралась в Лигу конференций из Лиги чемпионов. В самом престижном клубном турнире УЕФА «Левадия» потерпела фиаско в противостоянии с лучшей командй Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Что касается внутреннего первенства, то здесь «Левадия» добилась победы в 21 туре. Участник Лиги конференций выиграл у клуба Лаагри (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Поединком против «Лаагри», футболистам «Левадии» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию.
«Иберия»
Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров клуб набрал 44 очков и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».
Последние матчи: «Иберия» также стартовала в еврокубках с Лиги чемпионов, в первом раунде чемпион Грузии уступил «Мальмё» из Швеции (1:3 — дома, 1:3 — в гостях). Таким образом грузинский клуб перебрался в Лигу конференций.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Иберия» проигрывает в четвёртом матче подряд, помимо неудач в матчах Лиги чемпионов, грузины потерпели фиаско в поединках с «Торпедо» Кутаиси (0:1) и «Дилой» (1:3) в рамках чемпионата Грузии.
Статистика для ставок
- «Левадия» — чемпион Эстонии
- «Иберия» — чемпион Грузии
- «Левадия» и «Иберия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа «Иберия» — в 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
- 2.00КуПС — Кайрат: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Линкольн — Црвена Звезда: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Хамрун — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Иберия» сейчас испытывает игровой кризис, команда не может выиграть в четвёртом матче подряд, у «Левадии» есть шанс добиться положительного результата в игре против грузинского чемпиона.
Ставка: Победа «Левадии» с коэффициентом 2.55.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, футболисты «Иберии» и «Левадии» вполне могут обменяться голами в предстоящем поединке.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.