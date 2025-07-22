Лех — Брейдаблик: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 3.25

Лех П
Брейдаблик
«Лех»
Турнирное положение: «Лех» успешно выступил в последнем чемпионате Хорватии. Команда заняла итоговое 1 место.
При этом «Лех» лишь на один зачетный балл опередил «Ракув». А вот пропустила команда 31 мяч в 34 матчах чемпионата.
Лех П — Брейдаблик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лех» уступил «Краковии» (1:4).
До того команда потерпела поражение от «Легии» (1:2). Да и поединок с «Баником» завершился неудачей (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лех» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Лех» не особенно преуспевал в летних спаррингах. Да и проиграла команда в 3 последних поединках.
Причем «Лех» провалил старт своего чемпионата. Да и вообще, игра команды нынче вызывает много вопросов.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Поляки постараются прервать серию своих неудач.
«Брейдаблик»
Турнирное положение: «Брейдаблик» бьется за чемпионство в Исландии. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Брейдаблик» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Брейдаблик» одолел «Вестри» (1:0).
До того команда учинила разгром «Эгнатии» (5:0). А вот чуть ранее она минимально уступила тем же албанцам.
При этом «Брейдаблик» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Исландцы победили в двух своих последних поединках. Да и подбор игроков у команды относительно качественный.
При этом «Брейдаблик» уверенно прошел албанский барьер. А вот не пропускает команда уже два матча кряду.
Довольно монолитно выглядит и оборона команды. Плюс исландцы ныне пребывают в накате, ведь чемпионат этой страны в самом разгаре.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Исландцы явно постараются максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Лех» уступил в 3 своих последних поединках
- Исландцы победили в 2 последних матчах
- «Брейдаблик» не забивает 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: «Брейдаблик» выгодно смотрелся в последних матчах, и явно не даст себя в обиду.
Поляки нынче не блещут результатами, да и атака команды не преуспевает в плане реализации.
Ставка: «Брейдаблик» не проиграет за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38