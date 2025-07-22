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    «Леху» победы не видать

    Лех — Брейдаблик: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 3.25

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    Микаэль Исхак
    22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лех» и «Брейдаблик». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лех» — «Брейдаблик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Лех П

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    •  Лех П 21:30 Брейдаблик

    Брейдаблик

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Лех»

    Турнирное положение: «Лех» успешно выступил в последнем чемпионате Хорватии. Команда заняла итоговое 1 место.

    При этом «Лех» лишь на один зачетный балл опередил «Ракув». А вот пропустила команда 31 мяч в 34 матчах чемпионата.

    Лех П — Брейдаблик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лех» уступил «Краковии» (1:4).

    До того команда потерпела поражение от «Легии» (1:2). Да и поединок с «Баником» завершился неудачей (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лех» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Лех» не особенно преуспевал в летних спаррингах. Да и проиграла команда в 3 последних поединках.

    Причем «Лех» провалил старт своего чемпионата. Да и вообще, игра команды нынче вызывает много вопросов.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Поляки постараются прервать серию своих неудач.

    «Брейдаблик»

    Турнирное положение: «Брейдаблик» бьется за чемпионство в Исландии. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брейдаблик» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Брейдаблик» одолел «Вестри» (1:0).

    До того команда учинила разгром «Эгнатии» (5:0). А вот чуть ранее она минимально уступила тем же албанцам.

    При этом «Брейдаблик» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Исландцы победили в двух своих последних поединках. Да и подбор игроков у команды относительно качественный.

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    При этом «Брейдаблик» уверенно прошел албанский барьер. А вот не пропускает команда уже два матча кряду.

    Довольно монолитно выглядит и оборона команды. Плюс исландцы ныне пребывают в накате, ведь чемпионат этой страны в самом разгаре.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Исландцы явно постараются максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Лех» уступил в 3 своих последних поединках

    • Исландцы победили в 2 последних матчах

    • «Брейдаблик» не забивает 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Брейдаблик» выгодно смотрелся в последних матчах, и явно не даст себя в обиду.

    Поляки нынче не блещут результатами, да и атака команды не преуспевает в плане реализации.

    Ставка: «Брейдаблик» не проиграет за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лех — Брейдаблик?

    Матч Лех — Брейдаблик состоится 22 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лех — Брейдаблик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Брейдаблик» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лех — Брейдаблик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Брейдаблик» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 3.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лех — Брейдаблик?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лех — Брейдаблик?

    Коэффициенты букмекеров: «Лех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 7.50.

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