Лех — Брейдаблик: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 3.25

22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лех» и «Брейдаблик». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лех» — «Брейдаблик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лех»

Турнирное положение: «Лех» успешно выступил в последнем чемпионате Хорватии. Команда заняла итоговое 1 место.

При этом «Лех» лишь на один зачетный балл опередил «Ракув». А вот пропустила команда 31 мяч в 34 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лех» уступил «Краковии» (1:4).

До того команда потерпела поражение от «Легии» (1:2). Да и поединок с «Баником» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лех» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Лех» не особенно преуспевал в летних спаррингах. Да и проиграла команда в 3 последних поединках.

Причем «Лех» провалил старт своего чемпионата. Да и вообще, игра команды нынче вызывает много вопросов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Поляки постараются прервать серию своих неудач.

«Брейдаблик»

Турнирное положение: «Брейдаблик» бьется за чемпионство в Исландии. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Брейдаблик» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Брейдаблик» одолел «Вестри» (1:0).

До того команда учинила разгром «Эгнатии» (5:0). А вот чуть ранее она минимально уступила тем же албанцам.

При этом «Брейдаблик» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Исландцы победили в двух своих последних поединках. Да и подбор игроков у команды относительно качественный.

При этом «Брейдаблик» уверенно прошел албанский барьер. А вот не пропускает команда уже два матча кряду.

Довольно монолитно выглядит и оборона команды. Плюс исландцы ныне пребывают в накате, ведь чемпионат этой страны в самом разгаре.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Исландцы явно постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Лех» уступил в 3 своих последних поединках

Исландцы победили в 2 последних матчах

«Брейдаблик» не забивает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Брейдаблик» выгодно смотрелся в последних матчах, и явно не даст себя в обиду.

Поляки нынче не блещут результатами, да и атака команды не преуспевает в плане реализации.

Ставка: «Брейдаблик» не проиграет за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38