Хамрун — Динамо Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.85

Мальтийский «Хамрун» дома сыграет против киевского «Динамо» из Украины в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 22 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун» — «Динамо» Киев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хамрун»

Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0). Эта виктория позволила коллективу попость в квалификацию Лиги чемпионов.

Последние матчи: Чемпион Мальты совершил камбэк в матче против «Жальгириса» в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Сначала футболсты «Хамруна» проиграли на выезде (0:2), затем одержали победу в поединке в домашней встрече со счётом 3:0.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: В последних пяти матчах «Хамрун» одержал три победы и потерпел два поражения.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: «Динамо» Киев завоевало титул чемпиона Украины, набрав 70 очков и опередив вице-чемпиона — «Александрию» на 3 пункта.

Последние матчи: В летнее межсезонье киевское «Динамо» провело шесть товарищеских матчей, в последней встрече украинский коллектив уступил хорватскому «Осиеку» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В товарищеских матчах киевляне одержали одну победу, сыграли две встречи вничью и потерпели три поражения.

Статистика для ставок

Мальтийский «Хамрун» переиграл «Жальгирис» в первом раунде ЛЧ (3:2 — суммарный счет)

Киевское «Динамо» стартует со второго раунда Лиги чемпионов

«Хамрун» и «Динамо» Киев ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа «Хамруна» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Киевское «Динамо» классом выше «Хамруна», мальтийцам круто повезло в игре с литовцами в первом раунде Лиги чемпионов, однако киевляне могут не позволить сопернику добитья похожего результата.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.