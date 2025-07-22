Хамрун — Динамо Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.85

Хамрун Спартанс
Динамо К
«Хамрун»
Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0). Эта виктория позволила коллективу попость в квалификацию Лиги чемпионов.
Последние матчи: Чемпион Мальты совершил камбэк в матче против «Жальгириса» в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Сначала футболсты «Хамруна» проиграли на выезде (0:2), затем одержали победу в поединке в домашней встрече со счётом 3:0.
Хамрун Спартанс — Динамо К: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: В последних пяти матчах «Хамрун» одержал три победы и потерпел два поражения.
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: «Динамо» Киев завоевало титул чемпиона Украины, набрав 70 очков и опередив вице-чемпиона — «Александрию» на 3 пункта.
Последние матчи: В летнее межсезонье киевское «Динамо» провело шесть товарищеских матчей, в последней встрече украинский коллектив уступил хорватскому «Осиеку» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В товарищеских матчах киевляне одержали одну победу, сыграли две встречи вничью и потерпели три поражения.
Статистика для ставок
- Мальтийский «Хамрун» переиграл «Жальгирис» в первом раунде ЛЧ (3:2 — суммарный счет)
- Киевское «Динамо» стартует со второго раунда Лиги чемпионов
- «Хамрун» и «Динамо» Киев ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа «Хамруна» — в 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: Киевское «Динамо» классом выше «Хамруна», мальтийцам круто повезло в игре с литовцами в первом раунде Лиги чемпионов, однако киевляне могут не позволить сопернику добитья похожего результата.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.