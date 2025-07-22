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    Киевляне стартуют в Лиге чемпионов с победы?

    Хамрун — Динамо Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.85

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    Прогноз и ставки на «Хамрун» — «Динамо» Киев
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    Мальтийский «Хамрун» дома сыграет против киевского «Динамо» из Украины в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 22 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун» — «Динамо» Киев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •  Хамрун Спартанс 20:00 Динамо К

    Динамо К

  • Киев
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    «Хамрун»

    Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0). Эта виктория позволила коллективу попость в квалификацию Лиги чемпионов.

    Последние матчи: Чемпион Мальты совершил камбэк в матче против «Жальгириса» в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Сначала футболсты «Хамруна» проиграли на выезде (0:2), затем одержали победу в поединке в домашней встрече со счётом 3:0.

    Хамрун Спартанс — Динамо К: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Хамрун» одержал три победы и потерпел два поражения.

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: «Динамо» Киев завоевало титул чемпиона Украины, набрав 70 очков и опередив вице-чемпиона — «Александрию» на 3 пункта.

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  • 19/07/2025

    • Последние матчи: В летнее межсезонье киевское «Динамо» провело шесть товарищеских матчей, в последней встрече украинский коллектив уступил хорватскому «Осиеку» (0:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В товарищеских матчах киевляне одержали одну победу, сыграли две встречи вничью и потерпели три поражения.

    Статистика для ставок

    • Мальтийский «Хамрун» переиграл «Жальгирис» в первом раунде ЛЧ (3:2 — суммарный счет)

    • Киевское «Динамо» стартует со второго раунда Лиги чемпионов

    • «Хамрун» и «Динамо» Киев ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа «Хамруна» — в 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: Киевское «Динамо» классом выше «Хамруна», мальтийцам круто повезло в игре с литовцами в первом раунде Лиги чемпионов, однако киевляне могут не позволить сопернику добитья похожего результата.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хамрун — Динамо Киев?

    Матч Хамрун — Динамо Киев состоится 22 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хамрун — Динамо Киев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хамрун — Динамо Киев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хамрун — Динамо Киев?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хамрун — Динамо Киев?

    Коэффициенты букмекеров: : «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа «Хамруна» — в 5.50.

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