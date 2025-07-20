Нью-Йорк Ред Буллз — Интер Майами. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, МЛС, 20 июля 2025 года

Нью-Йорк Ред Буллс
Интер Майами
«Нью-Йорк Ред Буллз»
Турнирное положение: «Быки» сражаются за попадание в плей-офф. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» набрал 33 очка в 23 матчах. А вот отличились игроки команды 38 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» одолели «Нью-Инглэнд Революшн» (5:3).
До того команда потерпела поражение от «Филадельфии Юнион» (0:2). А вот поединок с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нью-Йорк Ред Буллз» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» нынче выглядит не столь убедительно. Команда на один пункт отстает от заветной семерки.
Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» традиционно неудачно противостоит «Интеру Майами». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в двух последних очных поединках они уступили «цаплям».
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Цапли» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер Майами» в 20 матчах чемпионата набрал 38 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провалила. «Цапли» были биты «Цинциннати» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Нэшвиллу» (2:1). А вот чуть ранее она смогла одолеть «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1).
При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 44 мяча в 20 поединках МЛС.
При этом «Интер Майами» на 8 очков отстает от лидера своей конференции. И это притом, что у команды Лионеля Месси имеются еще 3 матча в запасе.
Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проиграли «цапли» всего в 4 поединках МЛС из 20.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда метит в лидеры, к тому же намерена исправиться за последнюю неудачу.
Статистика для ставок
- «Цапли» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч
- «Интер Майами» одолел «быков» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Ред Буллз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
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Прогноз: «Цапли» намерены подтянуться к лидерам, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и нестареющий Месси скажет свое веское слово.
Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20