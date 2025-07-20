Нью-Йорк Ред Буллз — Интер Майами. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, МЛС, 20 июля 2025 года

20 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за попадание в плей-офф. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» набрал 33 очка в 23 матчах. А вот отличились игроки команды 38 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» одолели «Нью-Инглэнд Революшн» (5:3).

До того команда потерпела поражение от «Филадельфии Юнион» (0:2). А вот поединок с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нью-Йорк Ред Буллз» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» нынче выглядит не столь убедительно. Команда на один пункт отстает от заветной семерки.

Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» традиционно неудачно противостоит «Интеру Майами». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в двух последних очных поединках они уступили «цаплям».

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер Майами» в 20 матчах чемпионата набрал 38 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провалила. «Цапли» были биты «Цинциннати» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Нэшвиллу» (2:1). А вот чуть ранее она смогла одолеть «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1).

При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 44 мяча в 20 поединках МЛС.

При этом «Интер Майами» на 8 очков отстает от лидера своей конференции. И это притом, что у команды Лионеля Месси имеются еще 3 матча в запасе.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проиграли «цапли» всего в 4 поединках МЛС из 20.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда метит в лидеры, к тому же намерена исправиться за последнюю неудачу.

Статистика для ставок

«Цапли» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

«Интер Майами» одолел «быков» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Ред Буллз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Цапли» намерены подтянуться к лидерам, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и нестареющий Месси скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20