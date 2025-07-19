Волга — Ротор: прогноз на матч Первой лиги, ставка на футбол за 2.20

Волга Ул
Ротор
«Волга»
Турнирное положение: «Волга» завершила прошлый сезон на втором месте во Второй лиге А и напрямую вышла в Первую лигу.
Команда в 18 играх дивизиона набрала 34 очка, одержав девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела всего два поражения. Разница мячей — 32:15.
Волга Ул — Ротор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: после завершения сезона «Волга» провела две товарищеские встречи против «Нефтехимика» и белорусского клуба «Орша».
В первой игре «Волга» проиграла, не сумев навязать борьбы. По итогу, поражение со счетом 0:2 и удручающая игра в атаке от номинальных гостей.
Во втором контрольном матче перед стартом сезона команда из Ульяновска разгромила и уничтожила соперника из Беларуси со счетом 7:0. Великолепная игра у ворот оппонента и надежная оборона у своих.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Волга» готова вновь заявить о себе в Первой лиге. Команда настроена на борьбу за сохранение прописки во втором, по силе и престижу, российском дивизионе.
Хозяева после матча с «Ротором» проведут игры против КАМАЗа дома и «Чайки» в гостях.
Безусловно, последний матч придаст уверенности на старте чемпионата.
«Ротор»
Турнирное положение: «Ротор» завершил сезон на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги.
Команда из Волгограда набрала 47 очков в 34 матчах. На счету коллектива 11 побед, 14 матчей вничью и девять поражений.
Последние матчи: после завершения сезона «Ротор» провел четыре товарищеских против клуба «Тюмень», КАМАЗ, «Енисей» и «Сокол».
Только против «Тюмени» команда одержала победу со счетом 2:1. Игра против клуба КАМАЗ сложилось неудачно и коллектив из Волгограда минимально уступил — 0:1.
Боевыми ничейными результатами завершились матчи против «Енисея» (1:1) и «Сокола» (1:1).
Не сыграют: среди травмированных числится голкипер Иван Литфенок.
Состояние команды: «Ротору» предстоят два первых матча против двух команд, получивших повышение по итогам прошлого сезона.
После игры с «Волгой» команду ожидает очередной выездной матч против «Челябинска», который вернулся в Первую лигу спустя 32 года.
Нельзя сказать, что «Ротор» впечатлил во время предсезонной подготовки, однако по ходу сезона команда имеет возможность и время набрать необходимый игровой ритм.
Статистика для ставок
- «Волга» одержала крупную победу в последнем матче со счетом 7:0
- «Ротор» одержал всего одну победу в четырех матчах перед стартом сезона
- «Волга» не имеет проблем с составом перед этим матчем
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» считается фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Их победа принимается с коэффициентом 2.20. Ничейный результат оценивается в 3.15. Победа «Волги» принимается с коэффициентом 3.15.
ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.37 и 1.52.
Прогноз: Несмотря на невзрачные контрольные матчи, «Ротор» обладает более сыгранным и опытным составом в сравнении с «Волгой».
«Волга» может удивить своего соперника. Команда полностью изменилась с момента последнего матча в августе 2024 года.
Ставка: Победа «Ротора» в матче за 2.20.
Прогноз: можно сыграть на большом количестве мячей в этом матче.
Ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.70.
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