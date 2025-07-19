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    «Волга» удивит «Ротор» в стартовом матче Первой лиги?

    Волга — Ротор: прогноз на матч Первой лиги, ставка на футбол за 2.20

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    Прогноз и ставки на «Волга» — «Ротор»
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    Футбольный клуб «Ротор»
    19 июля в стартовом туре Первой лиги сыграют «Волга» из Ульяновска и «Ротор». Начало матча — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч «Волга» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 19 Июля 2025 года

    Волга Ул

  • Ульяновск
    •  Волга Ул 17:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Волга»

    Турнирное положение: «Волга» завершила прошлый сезон на втором месте во Второй лиге А и напрямую вышла в Первую лигу.

    Команда в 18 играх дивизиона набрала 34 очка, одержав девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела всего два поражения. Разница мячей — 32:15.

    Волга Ул — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: после завершения сезона «Волга» провела две товарищеские встречи против «Нефтехимика» и белорусского клуба «Орша».

    В первой игре «Волга» проиграла, не сумев навязать борьбы. По итогу, поражение со счетом 0:2 и удручающая игра в атаке от номинальных гостей.

    Во втором контрольном матче перед стартом сезона команда из Ульяновска разгромила и уничтожила соперника из Беларуси со счетом 7:0. Великолепная игра у ворот оппонента и надежная оборона у своих.

    Не сыграют: травмированных нет

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Волга» готова вновь заявить о себе в Первой лиге. Команда настроена на борьбу за сохранение прописки во втором, по силе и престижу, российском дивизионе.

    Хозяева после матча с «Ротором» проведут игры против КАМАЗа дома и «Чайки» в гостях.
    Безусловно, последний матч придаст уверенности на старте чемпионата.

    «Ротор»

    Турнирное положение: «Ротор» завершил сезон на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги.

    Команда из Волгограда набрала 47 очков в 34 матчах. На счету коллектива 11 побед, 14 матчей вничью и девять поражений.

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    • Последние матчи: после завершения сезона «Ротор» провел четыре товарищеских против клуба «Тюмень», КАМАЗ, «Енисей» и «Сокол».

    Только против «Тюмени» команда одержала победу со счетом 2:1. Игра против клуба КАМАЗ сложилось неудачно и коллектив из Волгограда минимально уступил — 0:1.

    Боевыми ничейными результатами завершились матчи против «Енисея» (1:1) и «Сокола» (1:1).

    Не сыграют: среди травмированных числится голкипер Иван Литфенок.

    Состояние команды: «Ротору» предстоят два первых матча против двух команд, получивших повышение по итогам прошлого сезона.

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    После игры с «Волгой» команду ожидает очередной выездной матч против «Челябинска», который вернулся в Первую лигу спустя 32 года.

    Нельзя сказать, что «Ротор» впечатлил во время предсезонной подготовки, однако по ходу сезона команда имеет возможность и время набрать необходимый игровой ритм.

    Статистика для ставок

    • «Волга» одержала крупную победу в последнем матче со счетом 7:0

    • «Ротор» одержал всего одну победу в четырех матчах перед стартом сезона

    • «Волга» не имеет проблем с составом перед этим матчем

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» считается фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Их победа принимается с коэффициентом 2.20. Ничейный результат оценивается в 3.15. Победа «Волги» принимается с коэффициентом 3.15.

    ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.37 и 1.52.

    Прогноз: Несмотря на невзрачные контрольные матчи, «Ротор» обладает более сыгранным и опытным составом в сравнении с «Волгой».

    «Волга» может удивить своего соперника. Команда полностью изменилась с момента последнего матча в августе 2024 года.

    Ставка: Победа «Ротора» в матче за 2.20.

    Прогноз: можно сыграть на большом количестве мячей в этом матче.

    Ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Волга — Ротор?

    Матч Волга — Ротор состоится 19 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Волга — Ротор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ротора» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Волга — Ротор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ротора» в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Волга — Ротор?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Волга — Ротор?

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» считается фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Их победа принимается с коэффициентом 2.20. Ничейный результат оценивается в 3.15. Победа «Волги» принимается с коэффициентом 3.15.

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