Волга — Ротор: прогноз на матч Первой лиги, ставка на футбол за 2.20

19 июля в стартовом туре Первой лиги сыграют «Волга» из Ульяновска и «Ротор». Начало матча — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч «Волга» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Волга»

Турнирное положение: «Волга» завершила прошлый сезон на втором месте во Второй лиге А и напрямую вышла в Первую лигу.

Команда в 18 играх дивизиона набрала 34 очка, одержав девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела всего два поражения. Разница мячей — 32:15.

Последние матчи: после завершения сезона «Волга» провела две товарищеские встречи против «Нефтехимика» и белорусского клуба «Орша».

В первой игре «Волга» проиграла, не сумев навязать борьбы. По итогу, поражение со счетом 0:2 и удручающая игра в атаке от номинальных гостей.

Во втором контрольном матче перед стартом сезона команда из Ульяновска разгромила и уничтожила соперника из Беларуси со счетом 7:0. Великолепная игра у ворот оппонента и надежная оборона у своих.

Не сыграют: травмированных нет

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Волга» готова вновь заявить о себе в Первой лиге. Команда настроена на борьбу за сохранение прописки во втором, по силе и престижу, российском дивизионе.

Хозяева после матча с «Ротором» проведут игры против КАМАЗа дома и «Чайки» в гостях.

Безусловно, последний матч придаст уверенности на старте чемпионата.

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» завершил сезон на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Команда из Волгограда набрала 47 очков в 34 матчах. На счету коллектива 11 побед, 14 матчей вничью и девять поражений.

Последние матчи: после завершения сезона «Ротор» провел четыре товарищеских против клуба «Тюмень», КАМАЗ, «Енисей» и «Сокол».

Только против «Тюмени» команда одержала победу со счетом 2:1. Игра против клуба КАМАЗ сложилось неудачно и коллектив из Волгограда минимально уступил — 0:1.

Боевыми ничейными результатами завершились матчи против «Енисея» (1:1) и «Сокола» (1:1).

Не сыграют: среди травмированных числится голкипер Иван Литфенок.

Состояние команды: «Ротору» предстоят два первых матча против двух команд, получивших повышение по итогам прошлого сезона.

После игры с «Волгой» команду ожидает очередной выездной матч против «Челябинска», который вернулся в Первую лигу спустя 32 года.

Нельзя сказать, что «Ротор» впечатлил во время предсезонной подготовки, однако по ходу сезона команда имеет возможность и время набрать необходимый игровой ритм.

Статистика для ставок

«Волга» одержала крупную победу в последнем матче со счетом 7:0

одержала крупную победу в последнем матче со счетом 7:0 «Ротор» одержал всего одну победу в четырех матчах перед стартом сезона

одержал всего одну победу в четырех матчах перед стартом сезона «Волга» не имеет проблем с составом перед этим матчем

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» считается фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Их победа принимается с коэффициентом 2.20. Ничейный результат оценивается в 3.15. Победа «Волги» принимается с коэффициентом 3.15.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.37 и 1.52.

Прогноз: Несмотря на невзрачные контрольные матчи, «Ротор» обладает более сыгранным и опытным составом в сравнении с «Волгой».

«Волга» может удивить своего соперника. Команда полностью изменилась с момента последнего матча в августе 2024 года.

Ставка: Победа «Ротора» в матче за 2.20.

Прогноз: можно сыграть на большом количестве мячей в этом матче.

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.70.