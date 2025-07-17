Флора — Валюр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

«Флора» из Эстонии дома сыграет против «Валюра» из Исландии в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Флора» — «Валюр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флора»

Турнирная таблица: Участник Лиги конференций в чемпионате Эстонии занимает 2 место, «Флора» в 20 матчах набрала 44 очка.

Последние матчи: «Флора» фактически лишилась шансов на выход во второй раунд Лиги конференций, проиграв в первой игре Лиги конференций «Валюру» (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Прервалась победная серия «Флоры», которая состояла из двух матчей, ранее эстонцы выиграли у «Калью» (1:0) и «Таллинны Калев» (3:1).

«Валюр»

Турнирная таблица: «Валюр» уже сыграл 14 матчей на внутренней арене, аккумулировав 27 пунктов команда расположилась на 2 месте исландского первенства.

Последние матчи: Крупную победу «Валюру» над «Флорой» в Лиге конференций принес дубль Томаша Магнуссона и гол Джонатана Йоунссона

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Валюр» одержал победу в шестом матче подряд, выиграв также у «Вестри» (2:0), «Стьярнана» (3:1), «Акурейри» (5:2), «Рейкьявика» (6:1) и «Вестманнаэйяра» (1:0).

Статистика для ставок

«Валюр» финишировал на 3 месте в чемпионате Исландии

«Флора» финишировала на 4 месте в чемпионате Эстонии

«Валюр» разгромил «Флору» со счётом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Флоры» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Валюр» одной ногой во втором раунде Лиги конференций, однако исландцы не намерены будут сушить игру, ожидаем новой победы «Валюра» над «Флорой».

Ставка: Победа «Валюра» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Ожидаем также результативной игры от футболистов «Флоры» и «Валюра».

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.