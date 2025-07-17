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    Добьется ли «Валюр» новой победы над соперником?

    Флора — Валюр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флора» — «Валюр»
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    «Флора» — «Викингур»
    «Флора» из Эстонии дома сыграет против «Валюра» из Исландии в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Флора» — «Валюр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Флора Таллин

  • Эстония. Премиум-лига
    •  Флора Таллин 19:00 Валур

    Валур

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Флора»

    Турнирная таблица: Участник Лиги конференций в чемпионате Эстонии занимает 2 место, «Флора» в 20 матчах набрала 44 очка.

    Последние матчи: «Флора» фактически лишилась шансов на выход во второй раунд Лиги конференций, проиграв в первой игре Лиги конференций «Валюру» (0:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Флоры», которая состояла из двух матчей, ранее эстонцы выиграли у «Калью» (1:0) и «Таллинны Калев» (3:1).

    «Валюр»

    Турнирная таблица: «Валюр» уже сыграл 14 матчей на внутренней арене, аккумулировав 27 пунктов команда расположилась на 2 месте исландского первенства.

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  • 14/07/2025

    • Последние матчи: Крупную победу «Валюру» над «Флорой» в Лиге конференций принес дубль Томаша Магнуссона и гол Джонатана Йоунссона

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Валюр» одержал победу в шестом матче подряд, выиграв также у «Вестри» (2:0), «Стьярнана» (3:1), «Акурейри» (5:2), «Рейкьявика» (6:1) и «Вестманнаэйяра» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Валюр» финишировал на 3 месте в чемпионате Исландии

    • «Флора» финишировала на 4 месте в чемпионате Эстонии

    • «Валюр» разгромил «Флору» со счётом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Флоры» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Валюр» одной ногой во втором раунде Лиги конференций, однако исландцы не намерены будут сушить игру, ожидаем новой победы «Валюра» над «Флорой».

    Ставка: Победа «Валюра» с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Ожидаем также результативной игры от футболистов «Флоры» и «Валюра».

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Флора — Валюр?

    Матч Флора — Валюр состоится 17 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Флора — Валюр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Валюра».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Флора — Валюр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Валюра»» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Флора — Валюр?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Флора — Валюр?

    Коэффициенты букмекеров: : «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Флоры» — в 2.90.

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