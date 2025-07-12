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    «Нарва Транс» начнет без прелюдий

    Пярну Вапрус — Нарва Транс. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 12 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пярну Вапрус» — «Нарва Транс»
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    «Нарва Транс»
    12 июля в 20-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Пярну Вапрус» и «Нарва Транс». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пярну Вапрус» — «Нарва Транс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Пярну Вапрус»

    Турнирное положение: «Пярну Вапрус» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пярну Вапрус» на 8 очков отстает от топ-5. А вот отличились игроки команды 26 результативными ударами в 18 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Пярну Вапрус» не уступил «Нымме Калью» (2:2).

    До того команда была бита «Пайде» (1:2). А вот поединок с «Калевом» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Пярну Вапрус» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пярну Вапрус» нынче выглядят не столь уверенно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    Причем «Пярну Вапрус» традиционно неудачно противостоит «Нарва Трансу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к первой пятерке.

    «Нарва Транс»

    Турнирное положение: «Нарва Транс» пытается бороться за попадание на пьедестал. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нарва Транс» на 4 зачетных балла отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Нарва Транс» переиграл «Курессааре» (3:2).

    До того команда была бита «Левадией» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Флоры» (1:2).

    При этом «Нарва Транс» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нарва Транс» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 19 поединках чемпионата.

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    При этом «Нарва Транс» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Команда уступила уже в 7 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось одиннадцать раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается приблизиться к заветной медальной зоне.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Нарва Транс» лишь однажды в нынешнем чемпионате подписал мировую

    • «Пярну Вапрус» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нарва Транс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.13.

    Прогноз: «Нарва Транс» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка оперативно воспользуется его проблемами.

    Номинальные гости борются за медали чемпионата, да и «Пярну Вапрус» не может победить уже два матча кряду.

    Ставка: Победа «Нарва Транса» в 1 тайме за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.31

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пярну Вапрус — Нарва Транс?

    Матч Пярну Вапрус — Нарва Транс состоится 12 июля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пярну Вапрус — Нарва Транс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пярну Вапрус — Нарва Транс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пярну Вапрус — Нарва Транс?

    Коэффициенты букмекеров: «Нарва Транс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.70.

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    Пярну Вапрус — Нарва Транс: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 12.07.202514:30. «Нарва Транс» начнет без прелюдий
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