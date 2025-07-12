Пярну Вапрус — Нарва Транс. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 12 июля 2025 года

12 июля в 20-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Пярну Вапрус» и «Нарва Транс». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пярну Вапрус» — «Нарва Транс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пярну Вапрус»

Турнирное положение: «Пярну Вапрус» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Пярну Вапрус» на 8 очков отстает от топ-5. А вот отличились игроки команды 26 результативными ударами в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Пярну Вапрус» не уступил «Нымме Калью» (2:2).

До того команда была бита «Пайде» (1:2). А вот поединок с «Калевом» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Пярну Вапрус» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пярну Вапрус» нынче выглядят не столь уверенно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Пярну Вапрус» традиционно неудачно противостоит «Нарва Трансу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к первой пятерке.

«Нарва Транс»

Турнирное положение: «Нарва Транс» пытается бороться за попадание на пьедестал. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Нарва Транс» на 4 зачетных балла отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Нарва Транс» переиграл «Курессааре» (3:2).

До того команда была бита «Левадией» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Флоры» (1:2).

При этом «Нарва Транс» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нарва Транс» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 19 поединках чемпионата.

При этом «Нарва Транс» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

Команда уступила уже в 7 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось одиннадцать раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается приблизиться к заветной медальной зоне.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Нарва Транс» лишь однажды в нынешнем чемпионате подписал мировую

«Пярну Вапрус» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нарва Транс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.13.

Прогноз: «Нарва Транс» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка оперативно воспользуется его проблемами.

Номинальные гости борются за медали чемпионата, да и «Пярну Вапрус» не может победить уже два матча кряду.

Ставка: Победа «Нарва Транса» в 1 тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.31