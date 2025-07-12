Пярну Вапрус — Нарва Транс. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 12 июля 2025 года

«Пярну Вапрус»
Турнирное положение: «Пярну Вапрус» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Пярну Вапрус» на 8 очков отстает от топ-5. А вот отличились игроки команды 26 результативными ударами в 18 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Пярну Вапрус» не уступил «Нымме Калью» (2:2).
До того команда была бита «Пайде» (1:2). А вот поединок с «Калевом» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Пярну Вапрус» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пярну Вапрус» нынче выглядят не столь уверенно. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Пярну Вапрус» традиционно неудачно противостоит «Нарва Трансу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к первой пятерке.
«Нарва Транс»
Турнирное положение: «Нарва Транс» пытается бороться за попадание на пьедестал. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Нарва Транс» на 4 зачетных балла отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Нарва Транс» переиграл «Курессааре» (3:2).
До того команда была бита «Левадией» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Флоры» (1:2).
При этом «Нарва Транс» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нарва Транс» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 19 поединках чемпионата.
При этом «Нарва Транс» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Команда уступила уже в 7 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось одиннадцать раз.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается приблизиться к заветной медальной зоне.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Нарва Транс» лишь однажды в нынешнем чемпионате подписал мировую
- «Пярну Вапрус» не побеждал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нарва Транс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.13.
- 3.15Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Нарва Транс» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка оперативно воспользуется его проблемами.
Номинальные гости борются за медали чемпионата, да и «Пярну Вапрус» не может победить уже два матча кряду.
Ставка: Победа «Нарва Транса» в 1 тайме за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.31