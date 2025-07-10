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    Гости доставят проблемы венгерским соперникам?

    Пакш — ЧФР Клуж: прогноз на матч квалификации Лиги Европы со ставкой за 3.45

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    «ЧФР Клуж»
    «Пакш» встретится с «ЧФР Клуж» в матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 10 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — «ЧФР Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Пакш

  • Пакш
    •  Пакш 20:00 ЧФР Клуж

    ЧФР Клуж

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Пакш»

    Путь к 1/8 финала: Венгерская команда начинает матчи в квалификации Лиги Европы. «Пакшу» попался в соперниках румынский «Клуж», который точно доставит проблемы.

    В прошедшем сезоне чемпионата Венгрии «Пакш» занял 3-е место в таблице с 57-ю очками в активе, отстав от лидерства на 12 баллов.

    Пакш — ЧФР Клуж: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда уступила «Меркуля-Чуку» (0:2), пропустив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Пакш» обыграл «Сегед» (6:1).

    До этого «Пакш» выиграл еще 2 контрольные встречи. Команда обыгрывала «Калоксай» со счетом 15:1 и «Будайорш» (6:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Пакш» провел неплохой прошедший сезон, пробившись в квалификацию Лиги Европы. Теперь команде предстоит непростой путь до основной стадии турнира.

    Судя по последним товарищеским матчам, «Пакш» находится в хорошей форме. Команда выиграла 3 из 4-х последних матчей, настраиваясь на важные матчи в еврокубках.

    «ЧФР Клуж»

    Путь к 1/8 финала: По итогам прошедшего сезона чемпионата Румынии команда заняла 2-е место в таблице с 43 очками в активе, пробившись в квалификацию Лиги Европы.

    «Клуж» уже с июня начала готовиться к ответственным матчам. Команда провела уже немало товарищеских встреч, а также поборолась за Суперкубок Румынии.

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    • Последние матчи: В предыдущем поединке «Клуж» проиграл ФКСБ (1:2) в матче за Суперкубок страны. До этого команда обыграла «Дебрецен» (2:0) в товарищеской встрече.

    В последних 5-и встречах «Клуж» проиграл и сыграл вничью по одному разу, а также трижды победил. За этот период команда также обыграла «Динамо Ческе-Будеевице» (3:0) и «Слован» (4:2).

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    Состояние команды: «Клуж» способен доставить проблемы «Пакшу» даже в гостях. Интересно, что в последних 5-и гостевых встречах команда проиграла только 1 раз.

    У «Клужа» есть козырь в виде нападающего Луи Мунтяну, который супер-результативен. В прошлом сезоне чемпионата Румынии форвард за 35 встреч забил 23 гола и сделал 2 голевые передач.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Пакш» забил 27 голов

    • «Клуж» проиграл только 1 раз в последних 5-и встречах

    • В последних 4-х матчах на чужом поле «Клуж» стабильно пробивал тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ЧФР Клуж» — 1.95, победа «Пакша» — 4.00, ничья — за 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Клуж» попытается доставить проблемы хозяевам на чужом поле.

    Ставка: Ничья за 3.45.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

    Ставка: Обе забьют за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пакш — ЧФР Клуж?

    Матч Пакш — ЧФР Клуж состоится 10 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пакш — ЧФР Клуж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пакш — ЧФР Клуж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пакш — ЧФР Клуж?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пакш — ЧФР Клуж?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ЧФР Клуж» — 1.95, победа «Пакша» — 4.00, ничья — за 3.45.

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    Пакш — ЧФР Клуж: прогноз и ставка за 3.45, статистика, коэффициенты матча 10.07.202520:00. Гости доставят проблемы венгерским соперникам?
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