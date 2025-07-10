Пакш — ЧФР Клуж: прогноз на матч квалификации Лиги Европы со ставкой за 3.45

«Пакш» встретится с «ЧФР Клуж» в матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 10 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — «ЧФР Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пакш»

Путь к 1/8 финала: Венгерская команда начинает матчи в квалификации Лиги Европы. «Пакшу» попался в соперниках румынский «Клуж», который точно доставит проблемы.

В прошедшем сезоне чемпионата Венгрии «Пакш» занял 3-е место в таблице с 57-ю очками в активе, отстав от лидерства на 12 баллов.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда уступила «Меркуля-Чуку» (0:2), пропустив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Пакш» обыграл «Сегед» (6:1).

До этого «Пакш» выиграл еще 2 контрольные встречи. Команда обыгрывала «Калоксай» со счетом 15:1 и «Будайорш» (6:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Пакш» провел неплохой прошедший сезон, пробившись в квалификацию Лиги Европы. Теперь команде предстоит непростой путь до основной стадии турнира.

Судя по последним товарищеским матчам, «Пакш» находится в хорошей форме. Команда выиграла 3 из 4-х последних матчей, настраиваясь на важные матчи в еврокубках.

«ЧФР Клуж»

Путь к 1/8 финала: По итогам прошедшего сезона чемпионата Румынии команда заняла 2-е место в таблице с 43 очками в активе, пробившись в квалификацию Лиги Европы.

«Клуж» уже с июня начала готовиться к ответственным матчам. Команда провела уже немало товарищеских встреч, а также поборолась за Суперкубок Румынии.

Последние матчи: В предыдущем поединке «Клуж» проиграл ФКСБ (1:2) в матче за Суперкубок страны. До этого команда обыграла «Дебрецен» (2:0) в товарищеской встрече.

В последних 5-и встречах «Клуж» проиграл и сыграл вничью по одному разу, а также трижды победил. За этот период команда также обыграла «Динамо Ческе-Будеевице» (3:0) и «Слован» (4:2).

Состояние команды: «Клуж» способен доставить проблемы «Пакшу» даже в гостях. Интересно, что в последних 5-и гостевых встречах команда проиграла только 1 раз.

У «Клужа» есть козырь в виде нападающего Луи Мунтяну, который супер-результативен. В прошлом сезоне чемпионата Румынии форвард за 35 встреч забил 23 гола и сделал 2 голевые передач.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Пакш» забил 27 голов

«Клуж» проиграл только 1 раз в последних 5-и встречах

В последних 4-х матчах на чужом поле «Клуж» стабильно пробивал тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ЧФР Клуж» — 1.95, победа «Пакша» — 4.00, ничья — за 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Клуж» попытается доставить проблемы хозяевам на чужом поле.

Ставка: Ничья за 3.45.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

Ставка: Обе забьют за 1.90.