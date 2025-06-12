Талант — Узген. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 июня 2025 года

12 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Узген». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Узген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» пока выступает не столь удачно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» в 11 матчах добыл лишь три виктории. А вот отличились игроки команды 13 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Талант» переиграл «Бишкек Сити» (2:1).

До того команда минимально одолела «Азиягол». А вот поединок с «Алаем» зачетных баллов в копилку не принес (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Талант» на данном этапе прибавляет. Команда победила в двух своих последних поединках.

Причем «Талант» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс до паузы на матчи сборных команда заметно поднаторела в плане результатов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.

«Узген»

Турнирное положение: «Узген» стартовал относительно продуктивно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Узген» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Узген» уступил «Абдыш-Ата» (2:5).

До того команда сумела одолеть «Алгу» (2:1). Плюс чуть ранее она нанесла поражение колючему «Алдиеру» (2:0).

При этом «Узген» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Узген» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Узген» намерен побороться за попадание в топ-6. Вот только нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс «Узген» до последней коллизии уступил дважды.

Статистика для ставок

«Талант» победил в 2 последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Узген» до последней коллизии победил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Талант» нынче находится на эмоциональном подъеме, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, оборона которого слишком часто совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Таланта» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63