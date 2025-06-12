Талант — Узген. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 июня 2025 года

Талант
Ozgon
«Талант»
Турнирное положение: «Талант» пока выступает не столь удачно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Талант» в 11 матчах добыл лишь три виктории. А вот отличились игроки команды 13 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Талант» переиграл «Бишкек Сити» (2:1).
До того команда минимально одолела «Азиягол». А вот поединок с «Алаем» зачетных баллов в копилку не принес (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Талант» на данном этапе прибавляет. Команда победила в двух своих последних поединках.
Причем «Талант» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс до паузы на матчи сборных команда заметно поднаторела в плане результатов.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.
«Узген»
Турнирное положение: «Узген» стартовал относительно продуктивно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Узген» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Узген» уступил «Абдыш-Ата» (2:5).
До того команда сумела одолеть «Алгу» (2:1). Плюс чуть ранее она нанесла поражение колючему «Алдиеру» (2:0).
При этом «Узген» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Узген» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 11 поединках чемпионата.
При этом «Узген» намерен побороться за попадание в топ-6. Вот только нужно срочно прибавлять во всех компонентах.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс «Узген» до последней коллизии уступил дважды.
Статистика для ставок
- «Талант» победил в 2 последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Узген» до последней коллизии победил дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: «Талант» нынче находится на эмоциональном подъеме, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, оборона которого слишком часто совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Таланта» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63