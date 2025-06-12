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    «Талант» начнёт талантливо

    Талант — Узген. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Талант» — «Узген»
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    12 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Узген». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Узген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 12 Июня 2025 года

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •  Талант 17:00 Ozgon

    Ozgon

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» пока выступает не столь удачно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Талант» в 11 матчах добыл лишь три виктории. А вот отличились игроки команды 13 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Талант» переиграл «Бишкек Сити» (2:1).

    До того команда минимально одолела «Азиягол». А вот поединок с «Алаем» зачетных баллов в копилку не принес (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Талант» на данном этапе прибавляет. Команда победила в двух своих последних поединках.

    Причем «Талант» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс до паузы на матчи сборных команда заметно поднаторела в плане результатов.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.

    «Узген»

    Турнирное положение: «Узген» стартовал относительно продуктивно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Узген» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Узген» уступил «Абдыш-Ата» (2:5).

    До того команда сумела одолеть «Алгу» (2:1). Плюс чуть ранее она нанесла поражение колючему «Алдиеру» (2:0).

    При этом «Узген» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Узген» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Узген» намерен побороться за попадание в топ-6. Вот только нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс «Узген» до последней коллизии уступил дважды.

    Статистика для ставок

    • «Талант» победил в 2 последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

    • «Узген» до последней коллизии победил дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Талант» нынче находится на эмоциональном подъеме, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, оборона которого слишком часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Таланта» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Талант — Узген?

    Матч Талант — Узген состоится 12 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Талант — Узген?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Талант — Узген?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Талант — Узген?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Талант — Узген?

    Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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