ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичНичего личного — это бизнес. Николич после триумфа с ЦСКА сбегает в греческий АЕК Илья КухарчукИлья Кухарчук: Раньше ветераны в командах говорили — «кто не пьёт, тот не играет» Мемфис ДепайДепай в погоне за рекордом: Нидерланды без проблем обыграли Финляндию на выезде
    Все новости спорта

    Уганда начнет без раскачки

    Уганда — Гамбия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на Уганда — Гамбия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Уганда и Гамбия. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уганда — Гамбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2025 года

    Уганда

  • Кампала
    •  Уганда 13:00 Гамбия

    Гамбия

  • Банжул
    •

    Уганда

    Турнирное положение: Угандийцы смотрятся не столь выгодно. Команда нынче занимает 4 место в своей отборочной группе.

    При этом Уганда в 6 сыгранных поединках набрала 9 очков. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Угандийцы уступили Камеруну (0:3).

    При этом чуть ранее Уганда переиграла Гвинею (1:0). А вот поединок с Мозамбиком завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Уганда добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Угандийцы имеют весьма скромный по именам подбор игроков. При этом команда способна прибавить в плане реализации.

    При этом Уганда лишь однажды противостояла Гамбии. Десять лет назад соперники подписали мирное соглашение (1:1).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Угандийцы нынче выглядят монолитнее соперника.

    Гамбия

    Турнирное положение: Гамбийцы не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем Гамбия до последней недавней виктории не побеждала с ноября. Да и голы даются команде крайне натужно.

  • Сафонов — герой и антигерой, Карпин — доволен. Россия упустила победу над Нигерией
  • Наконец-то конкурентный матч сборной России!
  • Вчера

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гамбийцы переиграли Экваториальную Гвинею (2:1).

    До того команда была бита Алжиром (0:3). А еще чуть раньше она подписала мировую с теми же алжирцами (0:0).

    Вообще же, Гамбия в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе гамбийцы не преуспевают в плане результатов. Команда до последнего поединка не забивала 3 матча подряд.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом Гамбия имеет достаточно скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Гамбийцы в нынешнем календарном году победили всего однажды. Да и в плане созидания у команды имеются заметные сложности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гамбийцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Гамбия до последней виктории не забивала 3 матча кряду

    • Угандийцы в среднем забивают гол за матч

    • Гамбийцы до последней победы не выигрывали еще с ноября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уганда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Угандийцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Уганды в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уганда — Гамбия?

    Матч Уганда — Гамбия состоится 09 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Уганда — Гамбия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уганда — Гамбия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уганда — Гамбия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уганда — Гамбия?

    Коэффициенты букмекеров: Уганда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Саснович — Гарленд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Узбекистан (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч ДР Конго — Мадагаскар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Расинг — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бейлек — Химинес Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бондарь — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Уганда — Гамбия: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 09.06.202518:00. Уганда начнет без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры