Уганда — Гамбия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Уганда и Гамбия. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уганда — Гамбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Уганда

Турнирное положение: Угандийцы смотрятся не столь выгодно. Команда нынче занимает 4 место в своей отборочной группе.

При этом Уганда в 6 сыгранных поединках набрала 9 очков. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Угандийцы уступили Камеруну (0:3).

При этом чуть ранее Уганда переиграла Гвинею (1:0). А вот поединок с Мозамбиком завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Уганда добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Угандийцы имеют весьма скромный по именам подбор игроков. При этом команда способна прибавить в плане реализации.

При этом Уганда лишь однажды противостояла Гамбии. Десять лет назад соперники подписали мирное соглашение (1:1).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Угандийцы нынче выглядят монолитнее соперника.

Гамбия

Турнирное положение: Гамбийцы не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем Гамбия до последней недавней виктории не побеждала с ноября. Да и голы даются команде крайне натужно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гамбийцы переиграли Экваториальную Гвинею (2:1).

До того команда была бита Алжиром (0:3). А еще чуть раньше она подписала мировую с теми же алжирцами (0:0).

Вообще же, Гамбия в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе гамбийцы не преуспевают в плане результатов. Команда до последнего поединка не забивала 3 матча подряд.

При этом Гамбия имеет достаточно скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Гамбийцы в нынешнем календарном году победили всего однажды. Да и в плане созидания у команды имеются заметные сложности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гамбийцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Гамбия до последней виктории не забивала 3 матча кряду

Угандийцы в среднем забивают гол за матч

Гамбийцы до последней победы не выигрывали еще с ноября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уганда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Угандийцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа Уганды в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75