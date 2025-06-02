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    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед»
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    «Сиэтл Саундерс»
    2 июня в 17-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Миннесота Юнайтед». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 02 Июня 2025 года

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
    •  Сиэтл Саундерс 01:00 Миннесота Юнайтед

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS
    •

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: «Саундерс» нынче выглядят не столь выгодно. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице МЛС.

    При этом «Сиэтл Саундерс» на 4 пункта отстает от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 16 матчах.

    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Саундерс» одолели «Сан Диего» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Далласу» (1:0). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Портленд Тимберс» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сиэтл Саундерс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Саундерс» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Миннесотой Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сиэтл Саундерс» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Саундерс» намерены продлить свой победный сериал.

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» нынче ходит в середняках чемпионата США. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Миннесота Юнайтед» набрала 27 очков в 16 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Миннесота Юнайтед» не смогла обыграть «Ванкувер Уайткэпс» (0:0).

    До того команда не уступила «Остину» (1:1). А вот поединок с «Сент-Луис Сити» завершился натужной викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Миннесота Юнайтед» разжилась 2 победами. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» на данном этапе выглядит весьма прилично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

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    При этом «Миннесота Юнайтед» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 23 мяча в 16 поединках МЛС.

    Плюс ко всему, команда в двух своих последних поединках подписала мировую. Да и пропускает она в среднем реже гола за матч

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота Юнайтед» не проигрывала в 4 своих последних матчах

    • «Сиэтл Саундерс» пропускает в среднем чаще гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Миннесота Юнайтед» мотивирована подняться в группу лидеров, и явно проведет встречу активно.

    «Саундерс» победили в двух своих последних поединках, и явно намерены продолжить столь успешный ход.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед?

    Матч Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед состоится 02 июня 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

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    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 02.06.202501:00. Недостатка в голах не будет!
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