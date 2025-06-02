Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 2 июня 2025 года

2 июня в 17-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Миннесота Юнайтед». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Саундерс» нынче выглядят не столь выгодно. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице МЛС.

При этом «Сиэтл Саундерс» на 4 пункта отстает от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Саундерс» одолели «Сан Диего» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Далласу» (1:0). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Портленд Тимберс» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сиэтл Саундерс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Саундерс» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Миннесотой Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сиэтл Саундерс» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Саундерс» намерены продлить свой победный сериал.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» нынче ходит в середняках чемпионата США. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Миннесота Юнайтед» набрала 27 очков в 16 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Миннесота Юнайтед» не смогла обыграть «Ванкувер Уайткэпс» (0:0).

До того команда не уступила «Остину» (1:1). А вот поединок с «Сент-Луис Сити» завершился натужной викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Миннесота Юнайтед» разжилась 2 победами. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» на данном этапе выглядит весьма прилично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Миннесота Юнайтед» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 23 мяча в 16 поединках МЛС.

Плюс ко всему, команда в двух своих последних поединках подписала мировую. Да и пропускает она в среднем реже гола за матч

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Миннесота Юнайтед» не проигрывала в 4 своих последних матчах

«Сиэтл Саундерс» пропускает в среднем чаще гола за матч

Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Миннесота Юнайтед» мотивирована подняться в группу лидеров, и явно проведет встречу активно.

«Саундерс» победили в двух своих последних поединках, и явно намерены продолжить столь успешный ход.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60