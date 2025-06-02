Коринтианс — Витория. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2025 года

Коринтианс
Витория Салвадор
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Тимао» не столь продуктивно стартовали в чемпионате. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Коринтианс» в 10 матчах добыл 14 зачетных баллов. А вот отличилась команда 12 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Хуракану».
До того команда не смогла одолеть «Атлетико Минейро» (0:0). Зато поединок с «Новоризонтиньо» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Коринтианс» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Коринтианс» имеет сложности в плане реализации. Команда не забивала в двух своих последних матчах.
Причем «Коринтианс» традиционно успешно противостоит «Витории». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тимао» постараются подтянуться к группе лидеров.
«Витория»
Турнирное положение: «Витория» слабо стартовала в чемпионате. Команда на данный момент находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Витория» в 10 матчах чемпионата набрал всего 14 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Витория» уступила «Универсидад Католике» (0:1).
До того команда была бита «Сантосом» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще и от «Баии» (1:2).
При этом «Витория» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Витория» уступила в трех своих последних поединках. Зато отставание от 16 позиции нынче лишь минимальное.
При этом «Витория» в двух последних очных поединках уступила «тимао». Да и подбор игроков у команды достаточно скромный.
В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Витория» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.
Статистика для ставок
- «Коринтианс» не забивал в 2 последних матчах
- «Витория» уступила в 3 своих последних поединках
- И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 1.72ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 7.00ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.12Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Тимао» явно способны прибавить во всех компонентах, и наверняка будут сразу активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, к тому же одолели его в двух последних очных поединках.
Ставка: Победа «Коринтианса» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.20