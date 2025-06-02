Коринтианс — Витория. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2025 года

2 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Витория». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Витория», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» не столь продуктивно стартовали в чемпионате. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Коринтианс» в 10 матчах добыл 14 зачетных баллов. А вот отличилась команда 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Хуракану».

До того команда не смогла одолеть «Атлетико Минейро» (0:0). Зато поединок с «Новоризонтиньо» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Коринтианс» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коринтианс» имеет сложности в плане реализации. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

Причем «Коринтианс» традиционно успешно противостоит «Витории». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тимао» постараются подтянуться к группе лидеров.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» слабо стартовала в чемпионате. Команда на данный момент находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Витория» в 10 матчах чемпионата набрал всего 14 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Витория» уступила «Универсидад Католике» (0:1).

До того команда была бита «Сантосом» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще и от «Баии» (1:2).

При этом «Витория» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Витория» уступила в трех своих последних поединках. Зато отставание от 16 позиции нынче лишь минимальное.

При этом «Витория» в двух последних очных поединках уступила «тимао». Да и подбор игроков у команды достаточно скромный.

В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Витория» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.

Статистика для ставок

«Коринтианс» не забивал в 2 последних матчах

«Витория» уступила в 3 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Тимао» явно способны прибавить во всех компонентах, и наверняка будут сразу активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, к тому же одолели его в двух последних очных поединках.

Ставка: Победа «Коринтианса» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.20