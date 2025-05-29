Копенгаген — Силькеборг: прогноз ставки на финал Кубка Дании 29 мая 2025 года

29 мая в финале Кубка Дании по футболу сыграют «Копенгаген» и «Силькеборг». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Силькеборг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» на пути в финал прошёл четыре стадии Кубка Дании, разобравшись с «ХБ Кёге», «Сённерйюском», «Колдингом» и «Виборгом».

Команда по итогам уходящего сезона стала чемпионом страны, на один балл опередив ближайшего преследователя «Мидтьюлланн» по итогам 32-х туров.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 32-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разгромил «Норшелланн» (3:0).

Ранее в предыдущем, 31-м туре датской Суперлиги коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, снова одержав крупную победу — на этот раз над «Рандерсом» (4:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» семь раз выиграл и ни разу не проиграл.

Это говорит об отличных шансах клуба на успех, тем более если учесть явное преимущество в классе над соперником, который, правда, редко проигрывает в последнее время.

Лукас Лерагер — лучший бомбардир команды в Кубке Дании текущего сезона с двумя голами.

«Силькеборг»

Турнирное положение: «Силькеборг» также на пути в финал кубка преодолел четыре стадии турнира, обыграв «Роскилле», «Хольбек», «Ольборг» и «Брондбю».

Команда по итогам регулярного сезона в датской Суперлиге заняла седьмую позицию, после чего стала первой в раунде борьбы за выживание.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 32-м туре национального первенства клуб потерпел домашнее поражение от «Виборга» (1:2).

Перед этим в рамках 31-го тура датского чемпионата коллектив набрал три очка, на своем поле переиграв «Ольборг» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Силькеборг» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на итоговый успех, тем не менее, выиграть ему будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Юнес Бакиз и Енс Мартин Гаммельби — лучшие бомбардиры команды в Кубке Дании текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Копенгаген» выиграл и не пропустил

в пяти из шести последних матчей «Силькеборга» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Силькеборг» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.20, победа «Силькеборга» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из 10-ти последних матчей номинальных хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Силькеборга».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20