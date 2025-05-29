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    Копенгаген — Силькеборг: прогноз ставки на финал Кубка Дании 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Силькеборг»
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    Джордан Ларссон («Копенгаген»)
    29 мая в финале Кубка Дании по футболу сыграют «Копенгаген» и «Силькеборг». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Силькеборг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Дания. Кубок 29 Мая 2025 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 18:00 Силькеборг

    Силькеборг

  • Силькеборг
    •

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» на пути в финал прошёл четыре стадии Кубка Дании, разобравшись с «ХБ Кёге», «Сённерйюском», «Колдингом» и «Виборгом».

    Команда по итогам уходящего сезона стала чемпионом страны, на один балл опередив ближайшего преследователя «Мидтьюлланн» по итогам 32-х туров.

    Копенгаген — Силькеборг: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 32-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разгромил «Норшелланн» (3:0).

    Ранее в предыдущем, 31-м туре датской Суперлиги коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, снова одержав крупную победу — на этот раз над «Рандерсом» (4:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» семь раз выиграл и ни разу не проиграл.

    Это говорит об отличных шансах клуба на успех, тем более если учесть явное преимущество в классе над соперником, который, правда, редко проигрывает в последнее время.

    Лукас Лерагер — лучший бомбардир команды в Кубке Дании текущего сезона с двумя голами.

    «Силькеборг»

    Турнирное положение: «Силькеборг» также на пути в финал кубка преодолел четыре стадии турнира, обыграв «Роскилле», «Хольбек», «Ольборг» и «Брондбю».

    Команда по итогам регулярного сезона в датской Суперлиге заняла седьмую позицию, после чего стала первой в раунде борьбы за выживание.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 32-м туре национального первенства клуб потерпел домашнее поражение от «Виборга» (1:2).

    Перед этим в рамках 31-го тура датского чемпионата коллектив набрал три очка, на своем поле переиграв «Ольборг» с результатом 3:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Силькеборг» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

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    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на итоговый успех, тем не менее, выиграть ему будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Юнес Бакиз и Енс Мартин Гаммельби — лучшие бомбардиры команды в Кубке Дании текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Копенгаген» выиграл и не пропустил

    • в пяти из шести последних матчей «Силькеборга» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Силькеборг» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.20, победа «Силькеборга» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в пяти из 10-ти последних матчей номинальных хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Силькеборга».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Копенгаген — Силькеборг?

    Матч Копенгаген — Силькеборг состоится 29 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Копенгаген — Силькеборг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Копенгаген — Силькеборг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Копенгаген — Силькеборг?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Копенгаген — Силькеборг?

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.20, победа «Силькеборга» — в 5.50.

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    Копенгаген — Силькеборг: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 29.05.202518:00. Кто завоюет Кубок Дании?
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