Копенгаген — Силькеборг: прогноз ставки на финал Кубка Дании 29 мая 2025 года

Копенгаген
Силькеборг
«Копенгаген»
Турнирное положение: «Копенгаген» на пути в финал прошёл четыре стадии Кубка Дании, разобравшись с «ХБ Кёге», «Сённерйюском», «Колдингом» и «Виборгом».
Команда по итогам уходящего сезона стала чемпионом страны, на один балл опередив ближайшего преследователя «Мидтьюлланн» по итогам 32-х туров.
Копенгаген — Силькеборг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 32-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разгромил «Норшелланн» (3:0).
Ранее в предыдущем, 31-м туре датской Суперлиги коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, снова одержав крупную победу — на этот раз над «Рандерсом» (4:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» семь раз выиграл и ни разу не проиграл.
Это говорит об отличных шансах клуба на успех, тем более если учесть явное преимущество в классе над соперником, который, правда, редко проигрывает в последнее время.
Лукас Лерагер — лучший бомбардир команды в Кубке Дании текущего сезона с двумя голами.
«Силькеборг»
Турнирное положение: «Силькеборг» также на пути в финал кубка преодолел четыре стадии турнира, обыграв «Роскилле», «Хольбек», «Ольборг» и «Брондбю».
Команда по итогам регулярного сезона в датской Суперлиге заняла седьмую позицию, после чего стала первой в раунде борьбы за выживание.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 32-м туре национального первенства клуб потерпел домашнее поражение от «Виборга» (1:2).
Перед этим в рамках 31-го тура датского чемпионата коллектив набрал три очка, на своем поле переиграв «Ольборг» с результатом 3:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Силькеборг» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на итоговый успех, тем не менее, выиграть ему будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Юнес Бакиз и Енс Мартин Гаммельби — лучшие бомбардиры команды в Кубке Дании текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Копенгаген» выиграл и не пропустил
- в пяти из шести последних матчей «Силькеборга» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Силькеборг» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.20, победа «Силькеборга» — в 5.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в пяти из 10-ти последних матчей номинальных хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Силькеборга».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20